За свою скрытность белгородская компания заплатит 200 тысяч рублей

Сетевая компания по закону обязана обеспечивать свободный доступ к информации о своей деятельности. Эти сведения публикуются в СМИ и в интернете.
На официальном сайте «Белгородского цемента» такой информации не было. За 2016 год не опубликованы сведения о расходах за технологическое присоединение, о расходах на мероприятия, осуществляемые при технологическом присоединении, о поданных заявках и др.
Тем самым компания нарушила Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии. За это предприятие понесёт ответственность по ст. 9.15 КоАП РФ.
ЗАО «Белгородский цемент» оштрафовали на 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФАС по Белгородской области.