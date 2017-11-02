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За свою скрытность белгородская компания заплатит 200 тысяч рублей

2 ноября 2017, 12:50
ЗАО «Белгородский цемент» не опубликовало на официальном сайте ряд сведений, подлежащих огласке по закону.

Сетевая компания по закону обязана обеспечивать свободный доступ к информации о своей деятельности. Эти сведения публикуются в СМИ и в интернете.

На официальном сайте «Белгородского цемента» такой информации не было. За 2016 год не опубликованы сведения о расходах за технологическое присоединение, о расходах на мероприятия, осуществляемые при технологическом присоединении, о поданных заявках и др.

Тем самым компания нарушила Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии. За это предприятие понесёт ответственность по ст. 9.15 КоАП РФ.

ЗАО «Белгородский цемент» оштрафовали на 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФАС по Белгородской области.

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