За полгода белгородцы заняли в микрофинансовых организациях 1,5 млрд рублей

Размер кредитного портфеля увеличился на 2 %, до 506 млн рублей. Индивидуальные предприниматели и организации заняли в МФО 118 млн рублей (рост в 2 раза) в первом полугодии 2017-го. В этот период МФО заключили почти 222 тысячи договоров, что на 50 % выше аналогичного прошлогоднего показателя.