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За полгода белгородцы заняли в микрофинансовых организациях 1,5 млрд рублей

2 ноября 2017, 16:03
Эта сумма на 47,9 % больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Размер кредитного портфеля увеличился на 2 %, до 506 млн рублей. Индивидуальные предприниматели и организации заняли в МФО 118 млн рублей (рост в 2 раза) в первом полугодии 2017-го. В этот период МФО заключили почти 222 тысячи договоров, что на 50 % выше аналогичного прошлогоднего показателя.

Всего в области действуют 27 микрофинансовых организаций, сообщает пресс-служба регионального отделения ГУ ЦБ.

Ранее Центробанк сообщал, что жители области заложили в местные ломбарды ценные вещи на 745 млн рублей.

#Новости#Микрофинансовые организации#Экономика
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