Скорость мобильного интернета протестировали в Белгороде

В технологии четвертого поколения (4G) рейтинг операторов по средней скорости возглавил «Билайн» (17,7 Мбит/с), далее следуют Теле2 и МТС (15,2 и 13,1 Мбит/c), замыкает четверку «МегаФон» со скоростью 5,2 Мбит/с. В сетях 3G по средней скорости лидирует «МегаФон» со скоростью 8,5 Мбит/c, за ним следуют все остальные с примерно равными показателями более 7 Мбит/с.
Максимальные скорости в сетях 4G сразу у трех операторов – МТС, «Билайн» и Теле2 - достигли почти 100 Мбит/c. «МегаФон» показал 87,5 Мбит/c. В 3G по максимальной скорости в лидеры вышел «МегаФон» - 42,5 Мбит/c, за ним с небольшой разницей МТС И Теле2, «Билайн» замыкает четверку со скоростью около 30 Мбит/с.
В целом по данным исследования за год скорости мобильного интернета в Белгороде выросли более чем на 25%. Однако по мнению авторов, скорость мобильного интернета не так важна, как стабильность соединения. «Для абонента стабильность передачи данных критичнее пиковых скоростей: главное, чтобы приемлемая для работы скорость обеспечивалась везде, в его жилой и рабочей зоне», - говорится в исследовании.
Это можно проверить по показателю ping (чем он ниже, тем лучше для пользователя) и загрузке так называемой страницы Кеплера (эталонной страницы). По этим двум параметрам лучшие результаты в Белгороде показал «Билайн».
Узнать подробно о полученных результатах в сети каждого оператора можно на сайте агентства TelecomDaily.