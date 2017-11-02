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Скорость мобильного интернета протестировали в Белгороде

2 ноября 2017, 16:13
Агентство TelecomDaily в рамках всероссийского исследования качества связи заехало в Белгород. Автомобиль с измерительным комплексом на борту намотал по улицам города 120 км, тестируя скорость мобильного интернета и стабильность соединения в сетях МТС, «МегаФон», «Билайн» и Теле2.

В технологии четвертого поколения (4G) рейтинг операторов по средней скорости возглавил «Билайн» (17,7 Мбит/с), далее следуют Теле2 и МТС (15,2 и 13,1 Мбит/c), замыкает четверку «МегаФон» со скоростью 5,2 Мбит/с. В сетях 3G по средней скорости лидирует «МегаФон» со скоростью 8,5 Мбит/c, за ним следуют все остальные с примерно равными показателями более 7 Мбит/с.

Максимальные скорости в сетях 4G сразу у трех операторов – МТС, «Билайн» и Теле2 - достигли почти 100 Мбит/c. «МегаФон» показал 87,5 Мбит/c. В 3G по максимальной скорости в лидеры вышел «МегаФон» - 42,5 Мбит/c, за ним с небольшой разницей МТС И Теле2, «Билайн» замыкает четверку со скоростью около 30 Мбит/с.

В целом по данным исследования за год скорости мобильного интернета в Белгороде выросли более чем на 25%. Однако по мнению авторов, скорость мобильного интернета не так важна, как стабильность соединения. «Для абонента стабильность передачи данных критичнее пиковых скоростей: главное, чтобы приемлемая для работы скорость обеспечивалась везде, в его жилой и рабочей зоне», - говорится в исследовании.

Это можно проверить по показателю ping (чем он ниже, тем лучше для пользователя) и загрузке так называемой страницы Кеплера (эталонной страницы). По этим двум параметрам лучшие результаты в Белгороде показал «Билайн».

Узнать подробно о полученных результатах в сети каждого оператора можно на сайте агентства TelecomDaily.

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