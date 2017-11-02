Скорость мобильного интернета протестировали в Белгороде

В целом по данным исследования за год скорости мобильного интернета в Белгороде выросли более чем на 25%. Однако по мнению авторов, скорость мобильного интернета не так важна, как стабильность соединения. «Для абонента стабильность передачи данных критичнее пиковых скоростей: главное, чтобы приемлемая для работы скорость обеспечивалась везде, в его жилой и рабочей зоне», - говорится в исследовании.