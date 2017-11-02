Ремонт 25 дворов в рамках проекта «Городская среда» в Белгороде завершат к 15 ноября

Сам проект «Городская среда» инициирован приказом Минстроя в октябре 2016 года, к его реализации в Белгородской области приступили в этом году. В рамках проекта в Белгороде, Губкинском городском округе, Шебекинском и Белгородском районах реконструировали 44 дворовых территории, пять общественно-значимых мест, а также один городской парк, рассказывает Юрий Галдун. Первоначально в проекте фигурировала другая цифра: отремонтировать должны были 43 двора. «Мы сэкономили, у нас хватило ещё на один двор – это Щорса 17-19. Торги там только начали, потому что экономия обозначилась совсем недавно», – говорит Юрий Галдун.