Ремонт 25 дворов в рамках проекта «Городская среда» в Белгороде завершат к 15 ноября

На собрании присутствовали члены межведомственной комиссии Белгородской области по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Сам проект «Городская среда» инициирован приказом Минстроя в октябре 2016 года, к его реализации в Белгородской области приступили в этом году. В рамках проекта в Белгороде, Губкинском городском округе, Шебекинском и Белгородском районах реконструировали 44 дворовых территории, пять общественно-значимых мест, а также один городской парк, рассказывает Юрий Галдун. Первоначально в проекте фигурировала другая цифра: отремонтировать должны были 43 двора. «Мы сэкономили, у нас хватило ещё на один двор – это Щорса 17-19. Торги там только начали, потому что экономия обозначилась совсем недавно», – говорит Юрий Галдун.
Бюджет программы в Белгородский области – 475,6 млн рублей: это деньги из федеральной, региональной и муниципальной казны. Причём из федерального бюджета – 263 млн рублей, региональная казна выделила136 млн рублей и бюджеты муниципальных образований ещё 77 млн рублей.
Инновационность проекта заключается в том, что все этапы комплексного благоустройства регулируются непосредственно жителями нашей области. Минстроем разработан механизм участия общественности в принятии решений по реконструкции и преобразованию городской среды, способствующей формированию чувства сопричастности к месту и повышению эффективности управленческих и планировочных решений. Юрий Галдун заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
По его словам, на сегодняшний день в Белгороде в рамках проекта реконструируются 25 дворов, 12 из которых уже сданы, а 13 – ещё находятся в работе. «Мы планируем к 15 ноября закончить», – добавил он.
По состоянию на сегодняшний день, общий процент выполнения оперативных строительно-монтажных работ составляет уже 97,3 %. Подписано в рамках трёхсторонних комиссий (это управляющая компания, уполномоченный представитель от собственников многоквартирных жилых домов, технический заказчик – управление капитального строительства) восемь актов выполненных работ. На 13 дворовых территориях работы выполнены от 95 до 99 %. Что касается незавершённых работ, то это малые архитектурные формы: скамейки, урны, элементы ограждения бельевых площадок. Существующие погодные условия не влияют на завершение работ по данным малым архитектурным формам. Василий Голиков руководитель департамента строительства и архитектуры Белгорода
В Белгородском районе на 100% завершены работы на всех 11 дворовых территориях, в Губкинском городском округе по программе отремонтировали один двор, а в Шебекинском районе – семь дворов.
Что касается общественных территорий, то в Белгороде по проекту «Городская среда» ремонтируется набережная, в Белгородском районе – центральная площадь и сквер в посёлке Северный, в Губкинском городском округе – верхний парк по улице Скворцова, 100 и в Шебекинском районе – сквер и парк в Шебекино.
Не надо акцентировать внимание на том, что мы собирались всё закрыть 15 октября. Это были наши благие намерения: несколько раз торги переносились, в некоторых дворах ситуация развивалась так, что даже после согласования с жителями какие-то дополнительно элементы пришлось вносить. Минстрой не ставит задачи сдать в этом году. Мы будем делать качественно, у нас получится сдать в этом году. Юрий Галдун заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области
У нас нет опасений, что партийный проект «Городская среда» будет не выполнен. Он выполнен на 95%, сейчас где-то устанавливаются малые архитектурные формы, высаживаются деревья и т.д. В этом году он будет успешно завершён на территории Белгородской области. Наша задача – вовлечь как можно больше людей, чтобы они чувствовали свою сопричастность, могли обсудить проект и согласовать, как будет выглядеть дворовая территория: где должна стоять бельевая площадка, где – парковка. Также мы просим людей контролировать качество. Валерий Скруг координатор федерального проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в Белгородской области, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва, председатель правления Белгородской торгово-промышленной палаты
Так, за качеством ремонта следят непосредственно жители, представители Общероссийского народного фронта и партийцы.