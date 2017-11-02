Новые ПДД: штрафы за опасное вождение, залог за изъятую машину и лишение прав после трёх нарушений

Министерство финансов предлагает ввести залог на машину для нетрезвых автолюбителей. Кроме лишения прав, им назначают штраф в 30 тысяч рублей, но его оплачивает только треть нарушителей. Если водителя поймают пьяным за рулём, машину тут же отправят на штрафстоянку. Чтобы её забрать, придётся внести залог в размере штрафа. Если водителя признают виновным, средства направят на оплату штрафа, невиновному гражданину вернут деньги.