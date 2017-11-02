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Новые ПДД: штрафы за опасное вождение, залог за изъятую машину и лишение прав после трёх нарушений

2 ноября 2017, 09:59
Законодатели предлагают штрафовать за опасное вождение, брать залог за машину с пьяных водителей и лишать прав после трёх грубых нарушений за год, при этом могут сделать проще обжалование штрафов.

В этом месяце депутаты рассмотрят во втором чтении появление в КоАП наказания за опасное вождение: пока хотят ввести штраф в 5 тысяч рублей. Так как это нарушение трудно администрировать, предполагается, что вести такие дела будет глава подразделения автоинспекции (комбат или комполка ДПС).

Министерство финансов предлагает ввести залог на машину для нетрезвых автолюбителей. Кроме лишения прав, им назначают штраф в 30 тысяч рублей, но его оплачивает только треть нарушителей. Если водителя поймают пьяным за рулём, машину тут же отправят на штрафстоянку. Чтобы её забрать, придётся внести залог в размере штрафа. Если водителя признают виновным, средства направят на оплату штрафа, невиновному гражданину вернут деньги.

Правительство разработало законопроект об ответственности за систематическое нарушение ПДД. После трёх грубых нарушений, совершённых в течение года, автомобилиста лишат прав.

Ещё одно нововведение — для законопослушных автолюбителей. Депутаты предлагают обжаловать автоматические штрафы в интернете. Сейчас это делается непосредственно в подразделении или ведомстве, вынесшем постановление, пишет «Российская газета».

#Новости#Правила дорожного движения#Общество
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