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«Белогорье» и «Зенит» могут встретиться в финале Кубка России

2 ноября 2017, 09:37
1 ноября прошла жеребьёвка «Финала четырёх».

Кубок России по волейболу разыграют в Белгороде 2-3 декабря. Соперником по полуфиналу хозяева получили кемеровский «Кузбасс». Второе место в финале разыграют казанский «Зенит» и «Локомотив» (Новосибирск), сообщает сайт ВК «Белогорье».

По жеребьёвке откроет турнир матч «Зенита» и «Локомотива». Финал пройдёт 3 декабря. Матч за третье место не предусмотрен.

ВК «Белогорье» является рекордсменом по числу титулов победителя Кубка России – белгородцы выигрывали его восемь раз. У «Зенита» в активе шесть кубков. Из оставшихся претендентов не выигрывал турнир только «Кузбасс».

Призовой фонд составит 12 млн рублей. Победитель получит половину суммы, финалист – 30%.

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