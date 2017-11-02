«Белогорье» и «Зенит» могут встретиться в финале Кубка России

Кубок России по волейболу разыграют в Белгороде 2-3 декабря. Соперником по полуфиналу хозяева получили кемеровский «Кузбасс». Второе место в финале разыграют казанский «Зенит» и «Локомотив» (Новосибирск), сообщает сайт ВК «Белогорье».
По жеребьёвке откроет турнир матч «Зенита» и «Локомотива». Финал пройдёт 3 декабря. Матч за третье место не предусмотрен.
ВК «Белогорье» является рекордсменом по числу титулов победителя Кубка России – белгородцы выигрывали его восемь раз. У «Зенита» в активе шесть кубков. Из оставшихся претендентов не выигрывал турнир только «Кузбасс».
Призовой фонд составит 12 млн рублей. Победитель получит половину суммы, финалист – 30%.