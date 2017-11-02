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Белгородское предприятие вошло в десятку лучших по качеству компаний России

2 ноября 2017, 11:45
«Эфко» отметили премией правительства в области качества. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.

ОАО «Эфирное» вошло в категорию лучших предприятий с численностью рабочих свыше тысячи человек. Помимо белгородской компании, в этой категории отметили Ставропольский государственный аграрный университет, АО «ВЕРТЕКС» из Санкт-Петербурга, Саратовский нефтеперерабатывающий завод и «Независимую лабораторию ИНВИТРО».

В других номинациях лучшими стали Владимирский хлебокомбинат, АО «Гипрогазоочистка» (Москва), ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» (Татарстан), ЗАО «Инфорум-Пром» (Рязанская область), ООО «Медовый дом» (Новгородская область).

Всего в 2017 году на соискание премии в области качества поступило 280 заявок из 61 субъекта РФ. Из Белгородской области – 17. В финальном этапе соревновались 33 предприятия, из числа которых суд Совета по присуждению премии выбрал 10 лучших.

Организаторы надеются, что награда станет стимулом для повышения качества производимой продукции и оказываемых услуг, сообщает «Российская газета».

Премию вручают с 1996 года.

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