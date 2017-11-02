780 тысяч рублей для больных детей собрали на благотворительном аукционе в Белгороде

Мероприятие прошло в выставочном зале «Родина». В аукционе участвовали белгородские предприниматели, руководители промышленных, строительных организаций, депутаты.
Всего продали 40 лотов – картины белгородских художников. В общей сложности организаторы собрали 780 тыс. рублей. Эти деньги направят на помощь 12 юным белгородцам, сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, что благотворительная акция «Белый цветок»стартовала 30 сентября. Итоги подведут 11 ноября.
В Белгороде акция проходит уже в пятый раз.
Фото пресс-службы городской администрации