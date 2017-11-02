10 живых голубей в газетных рулонах нашли на границе Белгородской области

Сотрудники областного управления Россельхознадзора и погрануправления обнаружили 10 газетных рулонов, в каждый из которых был завёрнут голубь. Их пытался провезти на территорию России житель Харьковской области.
Мужчина перевозил живой груз в багажнике своего легкового автомобиля. Ветеринарных документов и разрешения на ввоз у перевозчика не было, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Белгородской области.
Из-за угрозы занесения опасных заболеваний, в том числе птичьего гриппа, сотрудник Россельхознадзора оформил возврат пернатых на территорию соседнего государства.