Согласие на трансплантацию органов могут отметить в паспорте

Так как в России нет чёткого механизма отказа от донорства, родственники умерших часто судятся после изъятия органов. В такой ситуации у врачей появляются дополнительные трудности. Чтобы избежать суда, им приходится брать разрешение у семьи донора (по закону это не требуется). Таким образом, они теряют время на спасение жизни больного.
Сенатор Антон Беляков предложил ставить в паспорт или водительские права отметку о согласии гражданина на посмертную трансплантацию его органов и вести электронный каталог добровольных доноров. При этом человек сможет изменить свой выбор в любое время.
Соответствующий законопроект направлен в Государственную думу, пишет «Российская газета».