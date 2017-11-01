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Согласие на трансплантацию органов могут отметить в паспорте

1 ноября 2017, 09:48
Сейчас все граждане РФ по умолчанию считаются согласными быть донорами органов после смерти.

Так как в России нет чёткого механизма отказа от донорства, родственники умерших часто судятся после изъятия органов. В такой ситуации у врачей появляются дополнительные трудности. Чтобы избежать суда, им приходится брать разрешение у семьи донора (по закону это не требуется). Таким образом, они теряют время на спасение жизни больного.

Сенатор Антон Беляков предложил ставить в паспорт или водительские права отметку о согласии гражданина на посмертную трансплантацию его органов и вести электронный каталог добровольных доноров. При этом человек сможет изменить свой выбор в любое время.

Соответствующий законопроект направлен в Государственную думу, пишет «Российская газета».

#Новости#Доноры#Трансплантация#Общество
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