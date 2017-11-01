Согласие на трансплантацию органов могут отметить в паспорте

Так как в России нет чёткого механизма отказа от донорства, родственники умерших часто судятся после изъятия органов. В такой ситуации у врачей появляются дополнительные трудности. Чтобы избежать суда, им приходится брать разрешение у семьи донора (по закону это не требуется). Таким образом, они теряют время на спасение жизни больного.