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Роуминг внутри сети в России отменят до конца года

1 ноября 2017, 15:57
Национальный роуминг останется до 2019 года.

ФАС выдала предупреждения мобильным операторам по роумингу внутри сети и рассматривает дела о нарушении антимонопольных законов в связи с национальным роумингом. В ходе разбирательств операторы согласились снизить тарифы в роуминге по России, но полностью его в этом году не отменят, сообщает «РБК-Татарстан».

При этом есть вероятность, что сотовые компании немного (на 10-20 рублей в месяц) поднимут цены на другие тарифы, но антимонопольная служба будет этому противодействовать. Операторы могут попросить ФАС о продлении срока отмены, но вряд ли ведомство на это согласится.

Сейчас 79% россиян недовольны стоимостью связи в путешествиях по стране.

#Новости#Роуминг#Общество
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