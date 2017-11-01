Роуминг внутри сети в России отменят до конца года

ФАС выдала предупреждения мобильным операторам по роумингу внутри сети и рассматривает дела о нарушении антимонопольных законов в связи с национальным роумингом. В ходе разбирательств операторы согласились снизить тарифы в роуминге по России, но полностью его в этом году не отменят, сообщает «РБК-Татарстан».
При этом есть вероятность, что сотовые компании немного (на 10-20 рублей в месяц) поднимут цены на другие тарифы, но антимонопольная служба будет этому противодействовать. Операторы могут попросить ФАС о продлении срока отмены, но вряд ли ведомство на это согласится.
Сейчас 79% россиян недовольны стоимостью связи в путешествиях по стране.