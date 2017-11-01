Роуминг внутри сети в России отменят до конца года

При этом есть вероятность, что сотовые компании немного (на 10-20 рублей в месяц) поднимут цены на другие тарифы, но антимонопольная служба будет этому противодействовать. Операторы могут попросить ФАС о продлении срока отмены, но вряд ли ведомство на это согласится.