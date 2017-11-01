Памятник Дзгоеву может появиться в Белгороде

Фёдор Дзгоев – уроженец Владикавказа. Он участвовал в боях за освобождение Белгорода от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Полк под его командованием был в числе ударных частей, сломивших сопротивление врага при взятии города. Фёдор Степанович погиб в районе селения Липницы Харьковской области через пять дней после победного салюта.