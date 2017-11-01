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Памятник Дзгоеву может появиться в Белгороде

1 ноября 2017, 14:14
С такой инициативой выступил депутат Госдумы из Северной Осетии Артур Таймазов.

Депутат озвучил эту идею на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. Теперь он собирается обсудить установку памятника с мэром Белгорода, сообщает газета Северной Осетии «Слово».

Фёдор Дзгоев – уроженец Владикавказа. Он участвовал в боях за освобождение Белгорода от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Полк под его командованием был в числе ударных частей, сломивших сопротивление врага при взятии города. Фёдор Степанович погиб в районе селения Липницы Харьковской области через пять дней после победного салюта.

В честь героя в Белгороде уже названа улица в микрорайоне Крейда.

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