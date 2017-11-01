Депутаты горсовета разработают документы, защищающие Центральный парк от застройки

Как сообщается на сайте администрации, строительство возле парка идёт согласно закону: проект комплексного развития территории обсуждался на публичных слушаниях и утверждён муниципальными депутатами. Благодаря этому несколько десятков семей переселили из ветхих и аварийных домов в новое жильё.