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Депутаты горсовета разработают документы, защищающие Центральный парк от застройки

1 ноября 2017, 14:34
Мэр Белгорода Константин Полежаев предложил муниципальным депутатам разных фракций объединиться в депутатскую комиссию и разработать нормативные акты о защите парка.

Ранее горожане направили главе города петиции против застройки Центрального парка культуры и отдыха им. В.И. Ленина, среди подписавшихся были и несколько фракций.

Как сообщается на сайте администрации, строительство возле парка идёт согласно закону: проект комплексного развития территории обсуждался на публичных слушаниях и утверждён муниципальными депутатами. Благодаря этому несколько десятков семей переселили из ветхих и аварийных домов в новое жильё.

Аттракционы и кафе в самом парке строит арендатор. Сейчас с ним судятся из-за долгов перед городским бюджетом.

В 2018­-2020 годах парк будут развивать по концепции «Парк тихого отдыха». Разработку концепции могут поручить консалтинговому бюро «Стрелка», по его проекту сейчас обустраивают набережную Везёлки. Готовую концепцию презентуют жителям Белгорода и проведут общественные слушания.

Деньги на благоустройство город планирует получить по приоритетному федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации.

#Новости#Центральный парк#Город
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