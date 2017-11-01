Депутаты горсовета разработают документы, защищающие Центральный парк от застройки

Ранее горожане направили главе города петиции против застройки Центрального парка культуры и отдыха им. В.И. Ленина, среди подписавшихся были и несколько фракций.
Как сообщается на сайте администрации, строительство возле парка идёт согласно закону: проект комплексного развития территории обсуждался на публичных слушаниях и утверждён муниципальными депутатами. Благодаря этому несколько десятков семей переселили из ветхих и аварийных домов в новое жильё.
Аттракционы и кафе в самом парке строит арендатор. Сейчас с ним судятся из-за долгов перед городским бюджетом.
В 2018-2020 годах парк будут развивать по концепции «Парк тихого отдыха». Разработку концепции могут поручить консалтинговому бюро «Стрелка», по его проекту сейчас обустраивают набережную Везёлки. Готовую концепцию презентуют жителям Белгорода и проведут общественные слушания.
Деньги на благоустройство город планирует получить по приоритетному федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации.