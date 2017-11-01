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Дело Виктора Филатова рассмотрели в центре «Бизнес против коррупции»

1 ноября 2017, 10:50
Общественный совет Центра выявил признаки незаконного уголовного преследования в деле против предпринимателя.

Напоминаем, бывшего директора «АльтЭнерго», экс-депутата областной Думы Виктора Филатова обвиняют в хищении 240 млн рублей в составе преступного сообщества по ст. 210 УК РФ. Дело инициировало новое руководство «МРСК Центра». Предприниматель уже 2 года находится под стражей.

«МРСК Центра» уже инициировала уголовные дела по отлаженной схеме: перевод гражданских договоров в уголовную сферу и отъём имущества, отметил адвокат Дмитрий Григориади. Похожие случаи встречаются в Твери, Липецке, Москве и других городах. Все эти дела объединяет одно – их жертвы долго находятся в СИЗО.

Александр Хуруджи, бывший потерпевший по аналогичному делу, напомнил, что в 2006 году по указанию Анатолия Чубайса все электросетевые комплексы должны были перейти на аутсорсинг. Филатов требования выполнил. А через 10 лет ему это припомнили, забрали часть активов и посадили в СИЗО. И теперь одно из ведущих предприятий региона в альтернативной энергетике еле-еле существует.

Андрей Назаров, омбудсмен по защите предпринимателей от уголовного преследования, подчеркнул, что дела по ст. 210 УК РФ сегодня набирают популярность. Он объясняет это тем, что наказание по статье – от 12 до 20 лет лишения свободы. Обвинение по статье позволяет держать человека под стражей полтора года. В результате оказывается сильное психологическое давление на предпринимателя, его сотрудников, свидетелей по делу.

При этом Борис Кожемякин, адвокат Центральной коллегии адвокатов Москвы, указал, что, если включить ст. 210 в список запретных для ареста предпринимателей, сажать за решётку будут за другие «нарушения». «Любую статью будут приклеивать, только бы держать предпринимателя в тюрьме», – отметил адвокат.

В конце заседания Общественный совет решил продолжить работу по этому делу: принять необходимые меры, направить письма в компетентные государственные органы, сообщает Центр «Бизнес против коррупции».

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