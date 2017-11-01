Дело Виктора Филатова рассмотрели в центре «Бизнес против коррупции»

Андрей Назаров, омбудсмен по защите предпринимателей от уголовного преследования, подчеркнул, что дела по ст. 210 УК РФ сегодня набирают популярность. Он объясняет это тем, что наказание по статье – от 12 до 20 лет лишения свободы. Обвинение по статье позволяет держать человека под стражей полтора года. В результате оказывается сильное психологическое давление на предпринимателя, его сотрудников, свидетелей по делу.