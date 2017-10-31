Водитель «четвёрки» погиб после столкновения с маршруткой в Белгороде

Столкнулись маршрутный автобус № 41 и автомобиль ВАЗ-2104. Как сообщили ИА «Бел.Ру» в областном управлении ГИБДД, по предварительным данным водитель легковушки 1958 года рождения выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В ДТП он получил смертельные ранения и погиб на месте.