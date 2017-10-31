Водитель «четвёрки» погиб после столкновения с маршруткой в Белгороде

Сообщение об аварии на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило в около шести утра.
Столкнулись маршрутный автобус № 41 и автомобиль ВАЗ-2104. Как сообщили ИА «Бел.Ру» в областном управлении ГИБДД, по предварительным данным водитель легковушки 1958 года рождения выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В ДТП он получил смертельные ранения и погиб на месте.
Водитель маршрутного автобуса в это время ехал на медицинское обследование, дающее разрешение на работу. Пассажиров в салоне у него не было.
К ликвидации ДТП, по сообщению пресс-службы главного управления МЧС России по Белгородской области, привлекались 12 человек и 4 единицы техники: дежурный караул пожарно-спасательной части № 1, спасатели Белгорода и бригада скорой медицинской помощи.