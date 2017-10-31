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Водитель «четвёрки» погиб после столкновения с маршруткой в Белгороде

31 октября 2017, 16:41
Смертельное ДТП произошло сегодня, 31 октября, на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Преображенской.

Сообщение об аварии на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило в около шести утра.

Столкнулись маршрутный автобус № 41 и автомобиль ВАЗ-2104. Как сообщили ИА «Бел.Ру» в областном управлении ГИБДД, по предварительным данным водитель легковушки 1958 года рождения выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В ДТП он получил смертельные ранения и погиб на месте.

Водитель маршрутного автобуса в это время ехал на медицинское обследование, дающее разрешение на работу. Пассажиров в салоне у него не было.

К ликвидации ДТП, по сообщению пресс-службы главного управления МЧС России по Белгородской области, привлекались 12 человек и 4 единицы техники: дежурный караул пожарно-спасательной части № 1, спасатели Белгорода и бригада скорой медицинской помощи.

Фото группы «Авто Белгород» социальной сети «ВКонтакте»

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