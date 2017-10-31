Вакцина: панацея или выгодный бизнес за счёт здоровья людей?

Что касается вакцины. Та, которую используют в поликлинике № 8, практически вся отечественного производства. В данном медучреждении на сегодня более 11,5 тысяч человек привиты «Совигриппом», который выпускают в Рязанской области. Вакцины против краснухи, кори, гепатита В, а также совмещённую против дифтерии и гепатита В (Бубо-М) производят в Москве и Московской области; АДС-м (от дифтерии и столбняка) – в Перми. И только изготовителем «Превенар13» (от пневмококковой инфекции) наряду с Московской областью является Ирландия.