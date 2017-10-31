Вакцина: панацея или выгодный бизнес за счёт здоровья людей?

По словам Айдара Ишмухаметова, гендиректора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П Чумакова, основа всех вакцин – антиген или штамм. И получить западную технологию невозможно, поскольку они не передают первичный штамм, то есть российские учёные разрабатывают большинство вакцин самостоятельно.
Это один из сложнейших сегментов в производстве препаратов с долгосрочным периодом производства: от 12 до 36 месяцев, и, естественно, это требует достаточно серьёзных затрат. Сергей Катырин президент Торгово-промышленной палаты Росси
Объём рынка вакцин в России – около 15 млрд рублей. 85 % этого объёма приходится на Национальный календарь профилактических прививок – это 12 инфекций, от которых в основном прививают детей: корь, краснуха, эпидемический паротит, дифтерия, коклюш, туберкулёз, грипп, пневмококк и гемофильная инфекция, полиомиелит, столбняк и гепатит В. Прививки, полученные в детстве, в большинстве случаев создают основу иммунитета против отдельных инфекций на всю жизнь.
Что касается вакцинации взрослого населения, она также проводится в соответствии с Национальным прививочным календарём. Как рассказала заведующая терапевтическим отделением ОГБУЗ «Городская поликлиника № 8» Ирина Ростовцева, при вакцинации против вирусного гепатита В, например, особое внимание уделяется привитию граждан из так называемой группы риска.
Против гепатита прививаем, прежде всего, медработников, а также лиц, работающих на предприятиях, требующих обязательного наличия санкнижек, особенно – в пищевой промышленности. Вакцина хороша тем, что является по сути противораковой. Потому что гепатит В – хроническое вирусное заболевание, при котором поражается, прежде всего, печень. Заболевание переходит в гепатиты, циррозы, рак печени. Вакцинация трёхкратна. После первого раза повторяется через месяц, а затем через 6 месяцев. Ирина Ростовцева
К важным доктор отнесла прививки против кори, краснухи, дифтерии и столбняка.
Например, таким опасным заболеванием, как корь, заражаются примерно 90% непривитого населения. Причины отказа от вакцинации – в основном противопоказания из-за аллергических реакций. Ирина Ростовцева
Отметила она и противопневмококковую вакцинацию, которая в настоящее время обязательно проводится среди призывников и военнослужащих, проходящих срочную службу. Противопоказаниями к вакцинации являются аллергические реакции на куриный белок и аминогликозиды, иммунодефицитные заболевания, онкология, хронические или инфекционные заболевания в острой стадии. Обязательным условием, помимо рекомендации врача, является осмотр терапевтом и подписание пациентом согласия на прививку.
Вакцинацию от гриппа проводят ежегодно, и она охватывает все возрастные категории населения. Только в 2017 году на неё выделили 4,8 млрд рублей. На эти деньги закупили 58,5 млн доз вакцин. К середине октября вакцину от гриппа в России получили 35 млн человек, сообщает программа «Бизнес-вектор»на сайте Торгово-промышленной палаты.
По данным регионального управления Роспотребнадзора на 23 октября, в Белгородской области привито 135 535 детей и треть взрослого населения – более 310 тыс. человек. В первую очередь прививки делают беременным женщинам, пожилым людям старше 65 лет и горожанам, работающим с людьми, – медикам, учителям, студентам, водителям и сотрудникам сферы обслуживания. Остальных взрослых прививают за счёт работодателей.
Вакцинация защищает человека от тех вирусов гриппа, которые наиболее распространены в данном эпидсезоне и входят в её состав. В этом сезоне в Белгородской области используют вакцину «Совигрипп», в неё включены антигены актуальных штаммов вирусов гриппа А (H1N1, «свиной» грипп), A (H3N2) и В. Единственное противопоказание – непереносимость куриного белка.
Как отмечает научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Валерий Сергиенко, привитый человек тоже может заразиться гриппом, но болезнь он будет переносить значительно легче, нежели непривитый. И в этом случае практически исключено осложнение в виде пневмонии, которая чаще всего и приводит к смерти человека при гриппе.
По словам заведующей терапевтическим отделением ОГБУЗ «Городская поликлиника № 8» Ирины Ростовцевой, в поликлинике прививки делают всем желающим, но прежде всего лицам, которые состоят на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями, пациентам старше 65 лет. Осложнения при противогриппозной вакцинации она охарактеризовала как незначительные, а эффект от них – ощутимый.
Реакции могут быть в виде лёгких катаральных явлений, незначительного повышения температуры – до 37,0-37,5, в редких случаях до 38 градусов. Вводимые штаммы у лиц с ослабленным иммунитетом могут вызвать реакцию в виде покраснения зева, першения и боли в горле, кашля. Вся симптоматика кратковременная, купируется самостоятельно через 1-3 дня. При этом каждый привитый должен знать, что в случае ухудшения состояния после вакцинации необходимо обязательно показаться врачу, который направил на прививку. Он оценит состояние пациента и в случае необходимости назначит терапевтическое лечение. Ирина Ростовцева
Ежегодно эпидемиологи исследуют штаммы гриппа текущего эпидемиологического периода, делают прогнозы на следующий, так как штаммы вируса меняются. Специалисты уверяют, что при наличии большого количества привитых эпидситуация более благоприятна: уровень заболеваемости снижается, и сама болезнь протекает у заразившихся в менее тяжёлой форме.
Пациенты, которые вакцинировались, переносят грипп в более лёгкой форме с менее выраженными осложнениями, чем непривитый контингент. В последнее время даже наблюдается такая практика, что после стационарного лечения пациентам, страдающим сахарным диабетом, а также перенёсшим инфаркт или инсульт, в выписках рекомендуют ежегодно прививаться от гриппа и пневмококковой инфекции. Ирина Ростовцева
Что касается вакцины. Та, которую используют в поликлинике № 8, практически вся отечественного производства. В данном медучреждении на сегодня более 11,5 тысяч человек привиты «Совигриппом», который выпускают в Рязанской области. Вакцины против краснухи, кори, гепатита В, а также совмещённую против дифтерии и гепатита В (Бубо-М) производят в Москве и Московской области; АДС-м (от дифтерии и столбняка) – в Перми. И только изготовителем «Превенар13» (от пневмококковой инфекции) наряду с Московской областью является Ирландия.
Антигриппозные вакцины «Гриппол плюс» в России выпускает компания «Петровакс», в создание которой вложено 10 млрд рублей. Сейчас здесь разрабатывают совершенную вакцину, которая содержит все четыре штамма вируса гриппа. Она будет доступна уже в следующем эпидсезоне и, возможно, войдёт в Национальный календарь прививок. В этом случае её изготовление окупится в течение 3-5 лет. Если же это будут коммерческие и региональные закупки, затраты будут возмещаться 10 лет и больше.
В 2017 году госкомпания «Нацимбио» – единый поставщик вакцин для Минздрава – предпочла других поставщиков антигриппозных вакцин. Один из них – её «дочка» – компания «Микроген», которая закрывает 70 % потребностей Нацкалендаря. Но при этом в деньгах её доля не превышает 25 %. А львиная доля расходов уходит компании «Петровакс», которая выпускает прививку от пневмококка по лицензии «Пфайзер». Половина выделяемых на Нацкалендарь бюджетных средств направляется на покупку препаратов с иностранным антигеном.
От полиомиелита всегда прививали живой вакциной, но с 2016 года ВОЗ рекомендует прививки неживой вакциной, разработкой которой сейчас занимается Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова. Полного цикла её производства в России пока нет. По оценкам учёных, первые экспериментальные партии могут быть доступны уже в 2018 году. Но для массового производства неживой вакцины от полиомиелита необходимо около 2 млрд рублей. Их планируют привлечь через Минпромторг.
Самая известная в мире российская вакцина – прививка от жёлтой лихорадки, ежегодно наша страна производит около 5 млн доз, и в основном она уходит на экспорт в тропические страны. Продажа этой вакцины позволяет Институту имени Чумакова покрывать убытки от поставки в Национальный календарь вакцины от полиомиелита.
ИА «Бел.Ру» спросило своих читателей об их отношении, помимо прививок, ещё и к пробе Манту, которая позволяет на ранних стадиях диагностировать туберкулёз. 40 % опрошенных ответили, что не видят в ней ничего плохого. Она зарекомендовала себя с положительной стороны, включена в Нацкалендарь и делается бесплатно. А 18 % читателей официальной группы ИА «Бел.Ру» в социальной сети «ВКонтакте» против всех прививок.
Негативное отношение многих родителей к прививкам и категорический отказ от них вызваны суевериями и слухами, которые расползаются в Интернете. Ещё одна причина – антипрививочная кампания в СМИ и «раздутые» случаи некорректного назначения прививок без учёта особенностей ребёнка.
Большое количество непривитых детей приводит к вспышкам болезней, которые человечество уже, казалось бы, победило. В их числе дифтерия и коклюш – смертельно опасные инфекции. В Белгородской области с 2014 года не было зарегистрировано ни одного случая кори, зато последняя вспышка охватила около 40 человек среди семей религиозных баптистов, которые отказываются от прививок.
В допрививочное время корь занимала одно из первых ранговых мест в детской инфекционной патологии. Распространённость инфекции была велика: корью успевало переболеть всё детское население России в возрасте до трёх лет. На сегодняшний день благодаря проводимой вакцинопрофилактике и высокому охвату населения прививками против кори нам удалось не просто снизить уровень заболеваемости до единичных случаев – сегодня Всемирная организация здравоохранения объявила программу ликвидации кори. Елена Оглезнева
руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области
По итогам 2016 года в Белгородской области от кори не привито около 3000 детей в возрасте от года до 17 лет, от полиомиелита – 2130 детей. Среди причин непривитости отказы родителей от прививок составляют около 85 %, остальные случаи связаны с медицинскими отводами от прививок.
Все мировые научные данные свидетельствуют о том, что риск неблагоприятных реакций, связанных с введением современных вакцин, несоизмеримо ниже, чем после перенесения соответствующий инфекции. Сегодня уже бесспорным является тот факт, что вакцина – самый мощный метод борьбы с инфекционной патологией. Нет ни одного вложения в медицину, которое было бы столь же выгодно, как вакцина. Елена Оглезнева
руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области
По оценкам ВОЗ и Глобального альянса по иммунизации, один доллар, вложенный в профилактику заболеваний, приносит 16 долларов в виде экономии средств на медпомощь и сохранение производительности труда. В 2017 году Россия увеличила закупки для Нацкалендаря на 17 % – до 144 млн доз. А с 2020 года россиян начнут прививать ещё от двух инфекций – ветряной оспы и ротавируса. Также производители намерены добиться от Минздрава повышения цен на препараты, что позволит привлечь в отрасль новых игроков, готовых к развитию технологий.