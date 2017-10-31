Мини-антилопы и детёныш яка пополнили зоопарк Старого Оскола

На мордочке у животного миниатюрный хоботок, который служит терморегулятором. На небольшой голове антилопы – большие глаза и уши, маленькие рожки. «Дикдиками» антилоп прозвали из-за звуков, которые они издают в случае нападения хищников: звуки похожи на «дик-дик» или «зик-зик».