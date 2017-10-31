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Мини-антилопы и детёныш яка пополнили зоопарк Старого Оскола

31 октября 2017, 12:24
Антилопа дикдик – животное миниатюрное: весит 3-6 кг, а рост взрослой особи не более полуметра.

На мордочке у животного миниатюрный хоботок, который служит терморегулятором. На небольшой голове антилопы – большие глаза и уши, маленькие рожки. «Дикдиками» антилоп прозвали из-за звуков, которые они издают в случае нападения хищников: звуки похожи на «дик-дик» или «зик-зик».

Также в зоопарке родился як. Детёныш будет жить с мамой около года, сообщает пресс-служба старооскольского зоопарка.

Як – животное выносливое, терпеливое и спокойное. Для людей, живущих в горах, оно стало незаменимым помощником. Як даёт мясо, молоко и шерсть. Животные могут преодолеть непроходимые перевалы в горах, даже в снежные бури.

Фото пресс-службы старооскольского зоопарка

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