Мини-антилопы и детёныш яка пополнили зоопарк Старого Оскола

На мордочке у животного миниатюрный хоботок, который служит терморегулятором. На небольшой голове антилопы – большие глаза и уши, маленькие рожки. «Дикдиками» антилоп прозвали из-за звуков, которые они издают в случае нападения хищников: звуки похожи на «дик-дик» или «зик-зик».
Также в зоопарке родился як. Детёныш будет жить с мамой около года, сообщает пресс-служба старооскольского зоопарка.
Як – животное выносливое, терпеливое и спокойное. Для людей, живущих в горах, оно стало незаменимым помощником. Як даёт мясо, молоко и шерсть. Животные могут преодолеть непроходимые перевалы в горах, даже в снежные бури.
Фото пресс-службы старооскольского зоопарка