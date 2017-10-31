Евгений Савченко возглавил федеральный рейтинг губернаторов

В результате исследования центра информационных коммуникаций «Рейтинг» самым успешным руководителем субъекта РФ в первые месяцы осени стал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Ранее он победил на выборах с показателем 69,29% голосов, выборы прошли в целом спокойно и с хорошей явкой.
Белгородский губернатор пока не смог сократить долги области по коммерческим кредитам, чего требует в последнее время федеральная власть. Однако у него нет явных противников в Кремле, напротив, полпред президента в ЦФО Александр Беглов назвал его «одним из столпов управления страной», а на встрече с Владимиром Путиным его единственного из новоизбранных губернаторов допустили к микрофону.
В первую пятёрку глав российских субъектов также вошли Владимир Якушев (Тюменская область), Дмитрий Кобылкин (ЯНАО), Сергей Собянин (Москва) и Рустам Минниханов (Татарстан), сообщается на портале «Национальный рейтинг».