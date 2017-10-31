Евгений Савченко возглавил федеральный рейтинг губернаторов

Белгородский губернатор пока не смог сократить долги области по коммерческим кредитам, чего требует в последнее время федеральная власть. Однако у него нет явных противников в Кремле, напротив, полпред президента в ЦФО Александр Беглов назвал его «одним из столпов управления страной», а на встрече с Владимиром Путиным его единственного из новоизбранных губернаторов допустили к микрофону.