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Евгений Савченко возглавил федеральный рейтинг губернаторов

31 октября 2017, 16:57
Работу глав регионов в сентябре-октябре 2017 года оценили с помощью заочного анкетирования, очных и заочных опросов экспертов.

В результате исследования центра информационных коммуникаций «Рейтинг» самым успешным руководителем субъекта РФ в первые месяцы осени стал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Ранее он победил на выборах с показателем 69,29% голосов, выборы прошли в целом спокойно и с хорошей явкой.

Белгородский губернатор пока не смог сократить долги области по коммерческим кредитам, чего требует в последнее время федеральная власть. Однако у него нет явных противников в Кремле, напротив, полпред президента в ЦФО Александр Беглов назвал его «одним из столпов управления страной», а на встрече с Владимиром Путиным его единственного из новоизбранных губернаторов допустили к микрофону.

В первую пятёрку глав российских субъектов также вошли Владимир Якушев (Тюменская область), Дмитрий Кобылкин (ЯНАО), Сергей Собянин (Москва) и Рустам Минниханов (Татарстан), сообщается на портале «Национальный рейтинг».

#Новости#Евгений Савченко#Рейтинг#Политика
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