Единственный в области грунтовый могильник скифов нашли в Чернянском районе

В сознании большинства людей скифы чаще всего связываются с курганными могильниками. В последнее время воронежские исследователи обратили внимание на то, что количество обнаруженных поселенческих памятников скифского времени несопоставимо с количеством курганных некрополей – последних значительно меньше. Данный факт подталкивает исследователей к версии о преобладании грунтовых погребений скифского времени над курганными. Вместе с тем, в Донской лесостепи количество известных грунтовых могильников скифского времени не превышает десяти, и практически все они были выявлены случайно при исследовании других памятников археологии. Дело в том, что грунтовые могильники, в отличие от курганных насыпей, не имеют внешних опознавательных признаков на местности, что затрудняет их выявление. В этой связи открытие каждого нового грунтового могильника скифского времени исключительно важно для понимания исторической ситуации и культурных особенностей населения раннего железного века на нашей территории. Андрей Божко главный археолог