Единственный в области грунтовый могильник скифов нашли в Чернянском районе

Ещё в 2016 году археолог и консультант управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области Татьяна Сарапулкина обнаружила на территории Ольшанского сельского поселения древнее погребение, предположительно, скифского периода. Археологи тогда обследовали округу древнего городища у села Петропавловки и искали поселенческие комплексы скифов.
В этом году исследования были продолжены, на поселении был заложен археологический раскоп площадью 50 м2. В результате экспедиция обнаружила два новых погребения. Антропологический анализ, выполненный антропологом Института этнологии и антропологии РАН Виталием Безбородых, показал, что одно погребение принадлежит женщине 25-35 лет, другое – ребёнку 12-14 лет. При этом под черепом погребённой женщины исследователи нашли бронзовую гвоздевидную серьгу. Предположительно, эта серьга датируется V веком до н. э.
По словам главного археолога ООО «Белгородская археологическая экспертиза» Андрея Божко, особенность находки заключается в том, что это единственный на сегодняшний день грунтовый могильник скифского времени на территории Белгородской области.
В сознании большинства людей скифы чаще всего связываются с курганными могильниками. В последнее время воронежские исследователи обратили внимание на то, что количество обнаруженных поселенческих памятников скифского времени несопоставимо с количеством курганных некрополей – последних значительно меньше. Данный факт подталкивает исследователей к версии о преобладании грунтовых погребений скифского времени над курганными. Вместе с тем, в Донской лесостепи количество известных грунтовых могильников скифского времени не превышает десяти, и практически все они были выявлены случайно при исследовании других памятников археологии. Дело в том, что грунтовые могильники, в отличие от курганных насыпей, не имеют внешних опознавательных признаков на местности, что затрудняет их выявление. В этой связи открытие каждого нового грунтового могильника скифского времени исключительно важно для понимания исторической ситуации и культурных особенностей населения раннего железного века на нашей территории. Андрей Божко главный археолог
Всего в экспедиции участвовали пять человек. Сейчас археологи уже закончили археологические работы и приступили к другому этапу исследования – они обрабатывают полученную информацию и готовят отчёт. После этого артефакты передадут в Чернянский музей.
Фото Талеха Алиева