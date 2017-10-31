Белгородские школьники станут стажёрами ведущих инновационных предприятий

Более 120 школьников 8-10 классов из 15 общеобразовательных учреждений Белгорода станут стажёрами 8 корпораций: ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», ООО «Управляющая компания ЖБК-1», «Графисофт», ЗАО «Белгородский цемент», ООО «АльтЭнерго», ООО «КМП», ООО «Фабрика информационных технологий», ООО «Шухов Моторс».
Участники инжиниринговой школы будут решать реальные производственные задачи по заказу этих предприятий. Также они поучаствуют в мастер-классах, спортивных и развлекательных мероприятиях, послушают лекции ведущих учёных. После успешного обучения и прохождения собеседования в кадровом агентстве девушки и юноши могут стать сотрудниками названных корпораций.
3 ноября 2017 года школьники вместе с руководителями компаний и преподавателями университета защитят проекты, сообщает пресс-служба БГТУ им. В.Г. Шухова.
Фото пресс-службы БГТУ им. Шухова