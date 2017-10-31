Белгородские школьники станут стажёрами ведущих инновационных предприятий

Участники инжиниринговой школы будут решать реальные производственные задачи по заказу этих предприятий. Также они поучаствуют в мастер-классах, спортивных и развлекательных мероприятиях, послушают лекции ведущих учёных. После успешного обучения и прохождения собеседования в кадровом агентстве девушки и юноши могут стать сотрудниками названных корпораций.