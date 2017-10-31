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Белгородец Виктор Лукинов прошёл в полуфинал телевизионного проекта «Ты супер! Танцы»

31 октября 2017, 09:55
Из 12 участников четвертьфинала в полуфинал вышли всего четыре танцора.

После выступлений участников четырём членам жюри необходимо было назвать всего одно имя будущего претендента в полуфинал. Имя Виктора Лукинова назвал хореограф Егор Дружинин.

Я останавливаю свой выбор на участнике, для которого я сегодня рассчитывал сделать подарок, надеюсь, что мой выбор будет для него вторым подарком. Витя, я говорю о тебе. Егор Дружинин


Кроме юного белгородского танцора в полуфинал вышли Валерия Родионова, Анастасия Яшкина и Богдан Красавин.

Напомним, телевизионный конкурсный проект «Ты супер! Танцы» на НТВ ориентирован на детей, оставшихся без родительской опеки. Ведущий международного конкурса «Ты супер! Танцы» – заслуженный артист России, актёр и телеведущий Александр Олешко.

Оценивают выступления танцоров: хореограф ЕгорДружинин, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, танцорЕвгений Папунаишвили и актриса Анастасия Заворотнюк.

#Новости#Танцы#Виктор Лукинов#«Ты супер! Танцы» на НТВ#Белгородец#Общество
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