Белгородец Виктор Лукинов прошёл в полуфинал телевизионного проекта «Ты супер! Танцы»

После выступлений участников четырём членам жюри необходимо было назвать всего одно имя будущего претендента в полуфинал. Имя Виктора Лукинова назвал хореограф Егор Дружинин.
Я останавливаю свой выбор на участнике, для которого я сегодня рассчитывал сделать подарок, надеюсь, что мой выбор будет для него вторым подарком. Витя, я говорю о тебе. Егор Дружинин
Кроме юного белгородского танцора в полуфинал вышли Валерия Родионова, Анастасия Яшкина и Богдан Красавин.
Напомним, телевизионный конкурсный проект «Ты супер! Танцы» на НТВ ориентирован на детей, оставшихся без родительской опеки. Ведущий международного конкурса «Ты супер! Танцы» – заслуженный артист России, актёр и телеведущий Александр Олешко.
Оценивают выступления танцоров: хореограф ЕгорДружинин, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, танцорЕвгений Папунаишвили и актриса Анастасия Заворотнюк.