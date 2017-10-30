В место тихого отдыха хотят превратить Центральный парк власти Белгорода

Петиция
Некоторое время назад в сети появилась петицияв защиту Центрального парка Белгорода им. Ленина от капитальной застройки. Авторы предлагают создать из горожан инициативную группу для создания «дорожной карты» дальнейшего развития места отдыха.
Спустя несколько дней прошёл круглый стол с участием горожан, инвестора части парка, представителей мэрии Белгорода.
Развитие
Журналисты Бел.Ру запросили в городской администрации информацию по поводу застройки околопарковой территории и планов по обустройству.
Из ответа следует, что развитие застроенной территории около Центрального парка проводит компания «Трансюжстрой – ПГС». Договор с предприятием был заключён на основании аукциона.
Решение о развитии застроенной территории принимается местными властями. Инициатором предложений по застройке может выступить региональная администрация, физические и юридические лица. Решение о развитии территории принимается, в частности, если рядом находятся аварийные многоквартирные дома.
«В данном случае на застроенной территории расположены восемь многоквартирных аварийных жилых домов по ул. Попова, которые подлежат обязательному расселению и сносу», – говорится в ответе на запрос редакции.
Отдельно оговаривается, что площадь самого парка не менялась с 2011 года.
Слушания
Проект застройки территории в районе парка им. Ленина обсуждался на публичных слушаниях. Документация по застройке была выложена для ознакомления в интернете, опубликована в прессе. Участники слушаний могли представить свои замечания по поводу проекта застройки в управление архитектуры и градостроительства. Замечания должны вноситься в протокол публичных слушаний.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний по этой теме заявлено не было.
Возникает естественный вопрос: почему инициативность горожан – авторов петиции вступила в активную фазу именно сейчас? Очевидно, момент обсуждения планов застройки для этого намного более удобный и, что важнее – потенциально результативный. Конечно, трудно представить, что планы по возведению многоэтажек были бы «задвинуты» в случае неприятия их со стороны участников слушаний. Но даже при отрицательном итоговом результате они были бы как минимум осмысленными.
Концепция
Концепция дальнейшего развития парка, сообщили в администрации Белгорода, направлена на создание парка тихого отдыха.
«В рамках реновации предлагается сохранить существующую структуру парка, корректно дополнив её новой инфраструктурой и рекреационными форматами, подчеркнуть индивидуальность парка путём озеленения декоративными породами растений и создания новых ландшафтных композиций, добиться повышения средового и архитектурного качества, а также комфорта и безопасности отдыха», – сказано в ответе на запрос.
Что имеется в виду под дополнительными «рекреационными форматами», не уточняется. Не вполне ясно также, что такое подчёркивание «индивидуальности парка» путём озеленения.
Инвестор
По мнению основного инвестора парка Александра Каракулова, очень важно, чтобы у руководителей, принимающих решения о застройке, появилось убеждение в том, что парк нужно сохранить именно как парк.
Застройки парку вредят. Даже в том случае, если здание стоит на границе парка. Они настолько на границе, что плюнь из окошка – попадёшь в ребёнка. Петиция – одна из попыток призвать к благоразумию. Домов всё больше и больше. Такое ощущение, что эта тенденция только нарастает. Что останется от парка через три-пять лет – неизвестно. Александр Каракулов генеральный директор ООО «Геопарк»
Напомним, что ранее относительно перспектив развития Центрального парка Белгорода высказываласьглавный городской архитектор Галина Горожанкина.
Очередь
На недавней пресс-конференции относительно перспектив развития парка им. Ленина высказались глава администрации Белгорода Константин Полежаев и начальник регионального департамента ЖКХ Юрий Галдун.
Как отметил мэр города, власти областного центра пытаются решить множество социально значимых проблем. Среди них – строительство школ, детских садов, ремонт дворов. В перспективе очередь дойдёт и до Центрального парка. О желании горожан сохранить место отдыха в мэрии известно.
В этом году мы обязательно сделаем проект. А когда будут деньги – проведём, скажем так, «реанимацию» Центрального парка. Константин Полежаев мэр Белгорода
Глава регионального коммунального ведомства отмечает, что вопрос о парке им. Ленина не выпадал из повестки дня городских властей.
Вопрос с парком понятен, не думайте, что он забыт. Мы совсем недавно встречались с Константином Алексеевичем (Полежаевым) и обговаривали этот проект: что туда будет входить, приблизительную стоимость. Решение этого вопроса придёт по мере того, как появится возможность. А мы приложим все усилия, чтобы она появилась. Юрий Галдун начальник департамента ЖКХ Белгородской области
Параллель
Таким образом, прецедент «застройки парка» отсутствует.
Имеется факт развития застроенной территории многоэтажками – в том числе для расселения жителей аварийных домов, находящихся рядом. Имеются намерения властей по реконструкции парка им. Ленина. Намерения, однако, нуждаются в существенной финансовой подпитке, которой пока нет.
Эти две параллельные реальности сливаются в одну на месте – когда посетитель парка видит на границе зелёной зоны высокие, и, надо думать, очень комфортные здания.
Фото Николая Русанова