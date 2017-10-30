В место тихого отдыха хотят превратить Центральный парк власти Белгорода

Возникает естественный вопрос: почему инициативность горожан – авторов петиции вступила в активную фазу именно сейчас? Очевидно, момент обсуждения планов застройки для этого намного более удобный и, что важнее – потенциально результативный. Конечно, трудно представить, что планы по возведению многоэтажек были бы «задвинуты» в случае неприятия их со стороны участников слушаний. Но даже при отрицательном итоговом результате они были бы как минимум осмысленными.