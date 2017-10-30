Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Россиянам запретят строить частные дома выше трёх этажей и 20 метров

30 октября 2017, 17:36
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках к Градостроительному кодексу РФ.

Согласно документу, подготовленному в Министерстве строительства, объект ИЖС — это жилой дом максимум с тремя надземными этажами, высота которых не более 20 метров, не разделённый на квартиры или блок-секции, пишет «Российская газета».

Госстройнадзор получит право проверять объекты ИЖС, для которых не требуется экспертиза, если на них поступили жалобы о нарушениях законодательства. Это позволит выявлять многоквартирные дома, замаскированные под частные строения, до того, как гражданам распродадут доли в них. Если собственник откажется сносить нелегальную постройку, его лишат и здания, и участка. Кроме того, будут пристальнее следить за жилыми и садовыми домами площадью более 500 кв. метров.

Нововведения помогут бороться с нелегальными многоквартирными домами на территории дачных посёлков. С их строительством возрастает нагрузка на местные инженерные сети, рассчитанные на малые мощности. По словам юриста Юлии Дымовой, сейчас требования к ИЖС определяет градостроительный регламент муниципального образования. Он определяет место застройки с отступами от границ (3 метра для жилого дома). Также для регистрации права собственности нужно получить разрешение на строительство и согласовать градостроительный план участка с основными параметрами строящегося здания.

#Новости#Дома#Россияне#Частный дом#Стройка#ИЖС#Госдума#Законопроект#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18