Россиянам запретят строить частные дома выше трёх этажей и 20 метров

Согласно документу, подготовленному в Министерстве строительства, объект ИЖС — это жилой дом максимум с тремя надземными этажами, высота которых не более 20 метров, не разделённый на квартиры или блок-секции, пишет «Российская газета».
Госстройнадзор получит право проверять объекты ИЖС, для которых не требуется экспертиза, если на них поступили жалобы о нарушениях законодательства. Это позволит выявлять многоквартирные дома, замаскированные под частные строения, до того, как гражданам распродадут доли в них. Если собственник откажется сносить нелегальную постройку, его лишат и здания, и участка. Кроме того, будут пристальнее следить за жилыми и садовыми домами площадью более 500 кв. метров.
Нововведения помогут бороться с нелегальными многоквартирными домами на территории дачных посёлков. С их строительством возрастает нагрузка на местные инженерные сети, рассчитанные на малые мощности. По словам юриста Юлии Дымовой, сейчас требования к ИЖС определяет градостроительный регламент муниципального образования. Он определяет место застройки с отступами от границ (3 метра для жилого дома). Также для регистрации права собственности нужно получить разрешение на строительство и согласовать градостроительный план участка с основными параметрами строящегося здания.