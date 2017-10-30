Россиянам запретят строить частные дома выше трёх этажей и 20 метров

Госстройнадзор получит право проверять объекты ИЖС, для которых не требуется экспертиза, если на них поступили жалобы о нарушениях законодательства. Это позволит выявлять многоквартирные дома, замаскированные под частные строения, до того, как гражданам распродадут доли в них. Если собственник откажется сносить нелегальную постройку, его лишат и здания, и участка. Кроме того, будут пристальнее следить за жилыми и садовыми домами площадью более 500 кв. метров.