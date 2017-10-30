На рынок беспилотных решений для мониторинга территорий Белгородской области выходит «Ростелеком»

Начиная с 2014 года, были успешно реализованы проекты по созданию региональной системы электронной очереди в детский сад, а во всех общеобразовательных организациях области внедрены электронный журнал и электронный дневник. В 2014 и 2016 годах «Ростелеком» принял участие в создании единого платного парковочного пространства города Белгорода, а в текущем году выполнил проект фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). В середине этого в регионе реализуется пилотный проект по созданию автоматизированной системы весового и габаритного контроля автомобильного транспорта. Григорий Кузьменко директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»