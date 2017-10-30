На рынок беспилотных решений для мониторинга территорий Белгородской области выходит «Ростелеком»

В последние несколько лет, компания «Ростелеком» предоставляет всё больше услуг, не связанных напрямую с услугами предоставления различных видов связи. В конце прошлого года в г. Сычёвка Смоленской области компанией смонтированы инновационные уличные светильники на улицах города, в нескольких городах Подмосковья внедрены новые системы управления и контроля городских котельных. В Белгородской области компания реализовала инновационные проекты в различных сферах экономики и социальных структур.
Начиная с 2014 года, были успешно реализованы проекты по созданию региональной системы электронной очереди в детский сад, а во всех общеобразовательных организациях области внедрены электронный журнал и электронный дневник. В 2014 и 2016 годах «Ростелеком» принял участие в создании единого платного парковочного пространства города Белгорода, а в текущем году выполнил проект фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). В середине этого в регионе реализуется пилотный проект по созданию автоматизированной системы весового и габаритного контроля автомобильного транспорта. Григорий Кузьменко директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»
Следующим «непрофильным» направлением стало предоставление услуг беспилотных летательных аппаратов, притом с собственным программным обеспечением. Беспилотники могут применяться для мониторинга земельных участков для кадастрового учёта, контроля за состоянием дорожного покрытия, а также для различных целей в сельском хозяйстве.
Мы наблюдаем повышенный спрос на беспилотные авиасистемы со стороны сельскохозяйственных предприятий и властей Белгородской области. Наше решение позволяет провести подробную аэрофотосъёмку земли для оценки состояния и качества участков сельхозназначения. «Ростелеком» успешно реализовал ряд пилотных проектов с применением летательных комплексов, поэтому мы уверены в надёжности и эффективности услуги.
Павел Зеленин
заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком»
С помощью беспилотников аграрии могут проводить инвентаризацию сельхозугодий, создавать электронные карты полей, комплексно обследовать посевы и следить за проведением агротехнических мероприятий.
«Ростелеком» готов выполнить и комплексные индивидуальные проекты с применением беспилотных авиасистем. У нас есть для этого все необходимые ресурсы, в том числе собственная облачная геоаналитическая платформа «РусГИС». Эта платформа используется для решения задач мониторинга территорий, связанных со сбором, хранением и обработкой больших объёмов данных. Мы готовы предложить клиентам решение на базе «РусГИС» для управления компанией любого масштаба.
Иван Спивак
руководитель направления продуктового офиса «Геоданные» корпоративного центра ПАО «Ростелеком»
Участники конференции «Агроуправление-2017» с большим интересом отнеслись к новому предложению от «Ростелекома». Как было отмечено, внедрение новых технологий позволяет аграриям снижать затраты на производство и улучшать качество выпускаемой продукции растениеводства и животноводства.
«Ростелеком» выступилгенеральным партнёром конференции «Агроуправление-2017», в которой принялиучастие более 200 руководителей, мастеров и экспертов агробизнеса, ведущихотечественных и зарубежных специалистов в области разработки и интеграции.