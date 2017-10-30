Белгородка Анна Ремнева завоевала серебро на Чемпионате мира по панкратиону

В финале моей соперницей стала спортсменка из Украины. В ходе нашей борьбы мне предоставлялось множество попыток закончить бой досрочно удушающим приёмом «Треугольником». До победы оставалось буквально несколько секунд, было заметно, что соперница устала и скоро сдастся, но из-за изменений в правилах (требование нахождения в партере в активных действиях не менее 13 секунд) мне не удалось завершить бой, и нас снова подняли в стойку. Счёт был с разрывом в два-три балла, сопернице удалось поймать меня на рычаг локтя, из-за чего я совершила ошибку и украинка выиграла досрочно. Анна Ремнева серебряный призёр Чемпионата мира по панкратиону 2017