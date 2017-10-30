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Белгородка Анна Ремнева завоевала серебро на Чемпионате мира по панкратиону

30 октября 2017, 16:54
Соревнования проходили с 25 по 30 октября в Сочи.

Белгородская спортсменка Анна Ремнева участвовала в Чемпионате мира по панкратиону в разделе семи-контакт в категории до 64 кг – это раздел с ограничением ударной техники.

В финале моей соперницей стала спортсменка из Украины. В ходе нашей борьбы мне предоставлялось множество попыток закончить бой досрочно удушающим приёмом «Треугольником». До победы оставалось буквально несколько секунд, было заметно, что соперница устала и скоро сдастся, но из-за изменений в правилах (требование нахождения в партере в активных действиях не менее 13 секунд) мне не удалось завершить бой, и нас снова подняли в стойку. Счёт был с разрывом в два-три балла, сопернице удалось поймать меня на рычаг локтя, из-за чего я совершила ошибку и украинка выиграла досрочно. Анна Ремнева серебряный призёр Чемпионата мира по панкратиону 2017

В результате она стала второй на этом турнире. Её обошла украинская спортсменка.

Подобный опыт соревнований международного уровня для меня стал первым и очень волнительным. Я получила заряд невероятных эмоций, ярких впечатлений, колоссальный опыт для моей последующей спортивной деятельности и, возможно, самое главное – ещё большее стремление к дальнейшим тренировкам и занятиям, а значит к новым победам и достижениям! Анна Ремнева серебряный призёр Чемпионата мира по панкратиону 2017

В турнире участвовало более 500 спортсменов из 22 стран, в том числе Беларуси, Украины, Италии, Греции, США, Японии и Индии. Возраст спортсменов составил от 16 до 45 лет, пишут «Известия».

Теперь белгородскую спортсменку ждут Кубок России по грэпплингу и Всероссийский турнир по панкратиону «Кубок Александра Невского». Эти соревнования состоятся 20 ноября и 24 ноября соответственно.

Напомним, в апреле этого года белгородская спортсменка Анна Ремнева выигралаЧемпионат России 2017 по панкратиону.

Фото из личного архива Анны Ремневой

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