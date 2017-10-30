807 рублей на одного льготника не хватает, чтобы обеспечить адекватное лечение пациента

Вакцина есть. Активизировать родительское сообщество, потому что наблюдаем «мутную» тенденцию – отказ от всех прививок напрочь. Когда мы говорим «прививка от пневмококка» - это мало о чём населению говорит, а вот когда озвучиваем последствия, отрезвление сознания происходит. Я прошу организовать информационную программу в доступной форме. Наша задача глобальная – не допустить не то что вспышек, а самих фактов заболевания там, где это можно предотвратить на старте. Не прививают так активно работодатели, как в прошлом году. Считают, что привьют без них. Наталия Зубарева