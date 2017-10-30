807 рублей на одного льготника не хватает, чтобы обеспечить адекватное лечение пациента

В регионе проживает 40 565 льготников. Всего на лекарства в 2017 году потратят 948,1 млн рублей. Заместитель начальника департамента здравоохранения Людмила Крылова отметила, что федеральный норматив финансирования на одного льготника является недостаточным.
Проблемой является низкий федеральный норматив финансирования на одного льготника – 807 рублей. Это не позволяет в полной мере обеспечить адекватное лечение пациентов на амбулаторном этапе, так как чаще всего люди имеют не одно, а несколько заболеваний. Мы же в рамках лимитов способны обеспечить лишь монотерапию. А резкое увеличение количества пациентов с ресурсно-затратными схемами лечения до 10 млн рублей ставит возможность получения лекарственных средств практически невыполнимой. Людмила Крылова
Также Людмила Крылова рассказала, что объём финансирования программы «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы» превысил в 2017 году 20 млрд рублей, из них 10 645,6 млн – из областного бюджета.
Программа состоит из 13 подпрограмм. Среди них «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни», «Охрана здоровья матери и ребёнка», «Оказание паллиативной помощи» и другие.
Диспансеризация в Белгородской области на начало октября проведена на 76,6 %, профосмотры – на 71,1 %. При этом Красненская ЦРБ на 26 октября провела на 5,7% подобных мероприятий больше, чем было запланировано на год. Худший на сегодня показатель – у ООО «Полимедика» – ОГБУЗ «ГП №5».
Хочу поблагодарить медицинских работников Волоконовской, Ракитянской, Шебекинской ЦРБ за предпринятые меры по повышению качества данной работы и всех не потерявших свои стартовые позиции. Людмила Крылова
Начальник департамент здравоохранения Наталия Зубарева призвала активизировать работу по вакцинации населения, в том числе и от гриппа.
Вакцина есть. Активизировать родительское сообщество, потому что наблюдаем «мутную» тенденцию – отказ от всех прививок напрочь. Когда мы говорим «прививка от пневмококка» - это мало о чём населению говорит, а вот когда озвучиваем последствия, отрезвление сознания происходит. Я прошу организовать информационную программу в доступной форме. Наша задача глобальная – не допустить не то что вспышек, а самих фактов заболевания там, где это можно предотвратить на старте. Не прививают так активно работодатели, как в прошлом году. Считают, что привьют без них. Наталия Зубарева
Заболеваемость туберкулёзом снизилась с 36,6 в 2016 году до 14,7 случаев на 100 тысяч населения. Показатель смертности от туберкулёза составил 0,8 на 100 тысяч населения – один из самых низких показателей в РФ.
Взрослое население стало курить меньше – с 27% в 2016 году до 23,4%. Среди детей и подростков распространённость потребления табака снизилась ещё сильней – с 18% до 8,2%.
Консолидированных усилий требует работа по снижению социально значимых состояний, таких как туберкулез, ВИЧ-инфекция, наркологическая и алкогольная зависимость. Наряду со специалистами – медиками активность всех структур власти и каждого гражданина помогут достичь нам желаемых результатов. Людмила Крылова
До конца 2017 года начнут функционировать в полном объёме 350 сельских офисов семейного врача, внедряются принципиально новые мобильные формы организации профилактической работы, большой прорыв совершён по направлению материально-технического обеспечения, прошли программу профпереподготовки около 500 врачей и 316 средних медицинских работников.
К сожалению, несмотря на все предпринимаемые меры, проблема дефицита специалистов первичного звена остаётся актуальной. Людмила Крылова
Сегодня наступило реальное время грамотного планирования, грамотного анализа, грамотного мониторинга, корректировки всего, что происходит в медицинских организациях. С 1 января стартует проект управления здоровьем. Мы уже десятью «пилотниками» зашли в реализацию проекта «Бережливое производство». С нового года Белгородская область будет включена в 33 пилотных региона, которые будет курировать Росатом. Это должно нам снять проблему очередей, записи на приём, скученности у кабинетов лабораторной диагностики и т.д. Но ожидать, что с 1 января 2018 года счастье спустится на всех, смысла нет. Эти проблемы нужно решать по факту уже сегодня. Штрафные санкции, которые суммарно по отрасли оцифровываются в миллионы рублей – эти суммы могли быть направлены в развитие. Наталия Зубарева