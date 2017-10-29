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Пропавших в Белгороде маленьких девочек нашли в троллейбусе

29 октября 2017, 13:50
Девочкам 5 и 6 лет стало скучно, и они ушли из дома, когда бабушка уснула.

С заявлением о пропаже двух малолетних детей в полицию вечером 27 октября обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что её 6-летняя внучка с 5-летней подругой ушли из дома, когда она уснула, и она не может их найти.

Полицейские и волонтёры обследовали все дворы, чердаки и подвалы в районе, осмотрели торгово-развлекательные центры. Спустя два часа, около 19:00, в полицию позвонила 45-летняя жительница Белгорода, которая рассказала, что в одном из троллейбусов катаются двое маленьких детей без сопровождения взрослых. Они ехали без шапок и в расстегнутых куртках.

Полицейские передали детей родителям. По словам малышек, им стало скучно, поэтому они решили пойти погулять.

В УМВД России по Белгороду отмечают, что девочки воспитываются в благополучных семьях. С родителями провели профилактическую беседу. А позвонившую в полицию женщину решили поощрить.

#Новости#Розыск#Город
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