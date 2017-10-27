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Светофоры в Белгороде работают по-новому для безопасности пешеходов

27 октября 2017, 10:20
Администрация города ответила на запрос ИА «Бел.Ру» по жалобам автомобилистов.

В «Чёрный список» информагентства стали поступать жалобы водителей на то, что на пересечении улиц Мичурина – Некрасова и Мичурина – Садовая появились пробки из-за новой схемы работы светофоров. Водители рассказывали, что «все четыре направления на участке в разной степени остановились. Таких проблем до изменения схемы работы светофоров не было».

В администрации Белгорода ответили, что выделенная пешеходная фаза на пересечении улиц Мичурина-Некрасова и Мичурина-Садовая появилась с целью усилить безопасность движения пешеходов, а также для соблюдения п. 7.1.2 ГОСТ Р 52289 – 2004, регламентирующего правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

«В период действия выделенной фазы на данных пересечениях не было зарегистрировано наездов на пешеходов, что подтверждает эффективность данного решения», – уточняют в ответе на запрос.

Сейчас на этом участке собирают данные по интенсивности движения. По результатам исследования будет принято решение об оптимизации циклов работы светофоров.

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