Светофоры в Белгороде работают по-новому для безопасности пешеходов

В «Чёрный список» информагентства стали поступать жалобы водителей на то, что на пересечении улиц Мичурина – Некрасова и Мичурина – Садовая появились пробки из-за новой схемы работы светофоров. Водители рассказывали, что «все четыре направления на участке в разной степени остановились. Таких проблем до изменения схемы работы светофоров не было».