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С 5 ноября начнут действовать новые правила провоза багажа

27 октября 2017, 16:21
В салон самолёта можно взять до 5 кг ручной клади. Будут ли пассажиры платить за перевес, решат в авиакомпаниях.

Там же установят размеры клади с учётом параметров багажных полок и места под креслом.

Кроме того, без ограничения по весу можно бесплатно провезти рюкзак, портфель, женскую сумку, портплед, верхнюю одежду, детскую коляску, люльку, трость, костыли, лекарства и букет цветов. Можно взять с собой покупки из дьюти-фри, но только в опломбированном пакете, его максимальный вес и размеры определит перевозчик.

В багажное отделение можно сдать не более 30 кг объединённого багажа на троих (например, в случае совместного полёта родителей и одного ребёнка), далее придётся доплатить.

Служебные собаки и домашние питомцы (кроме собак-поводырей) полетят платно, стоимость путешествия будет зависеть от их веса.

При перевесе багажа пассажир оплатит только разницу между допустимой нормой и перевесом. При отказе доплатить за негабаритный багаж, авиаперевозчик может расторгнуть договор перевозки без возврата стоимости билета, пишет «Российская газета».

#Новости#Самолет#Багаж#Общество
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