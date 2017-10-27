С 5 ноября начнут действовать новые правила провоза багажа

Кроме того, без ограничения по весу можно бесплатно провезти рюкзак, портфель, женскую сумку, портплед, верхнюю одежду, детскую коляску, люльку, трость, костыли, лекарства и букет цветов. Можно взять с собой покупки из дьюти-фри, но только в опломбированном пакете, его максимальный вес и размеры определит перевозчик.