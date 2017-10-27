С 5 ноября начнут действовать новые правила провоза багажа

Там же установят размеры клади с учётом параметров багажных полок и места под креслом.
Кроме того, без ограничения по весу можно бесплатно провезти рюкзак, портфель, женскую сумку, портплед, верхнюю одежду, детскую коляску, люльку, трость, костыли, лекарства и букет цветов. Можно взять с собой покупки из дьюти-фри, но только в опломбированном пакете, его максимальный вес и размеры определит перевозчик.
В багажное отделение можно сдать не более 30 кг объединённого багажа на троих (например, в случае совместного полёта родителей и одного ребёнка), далее придётся доплатить.
Служебные собаки и домашние питомцы (кроме собак-поводырей) полетят платно, стоимость путешествия будет зависеть от их веса.
При перевесе багажа пассажир оплатит только разницу между допустимой нормой и перевесом. При отказе доплатить за негабаритный багаж, авиаперевозчик может расторгнуть договор перевозки без возврата стоимости билета, пишет «Российская газета».