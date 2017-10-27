Фёдор Емельяненко – брату: Для тебя и твоего окружения я не Федя, а Фёдор

Емельяненко-старший осудил брата за то, что тот мало внимания уделял подготовкам к соревнованиям. Александр регулярно нарушал спортивный режим, даже не пытался сбросить вес и набрал лишние килограммы. Поэтому, по мнению Фёдора, брата никто не засуживал, он сам виноват в своих поражениях. Старший брат также отметил, что Александр не является мастером спорта по дзюдо, чем тот очень часто «хвастается». Звание мастера спорта Александр получил после выхода из тюрьмы. Причём его звание – мастер спорта по самбо, а не дзюдо.