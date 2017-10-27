Фёдор Емельяненко – брату: Для тебя и твоего окружения я не Федя, а Фёдор

В письме он осудил брата за критику его окружения и за ложные высказывания. Так, Фёдор рассказал о том, что тренеры Гаврилов и Протасов вовсе не занимались подготовкой Александра. Он напомнил брату о том, из каких проблемных ситуаций его вытаскивали тренеры Воронов, Мичков, Меньшиков, Разумов, которых Емельяненко-младший даже не упомянул в своём интервью.
Фёдор рассказал, что Александр сел в тюрьму в первый раз в 18 лет. Это объясняет большое количество татуировок на теле. К тому же, в сети можно найти немало фотографий бойца с сокамерниками.
Емельяненко-старший осудил брата за то, что тот мало внимания уделял подготовкам к соревнованиям. Александр регулярно нарушал спортивный режим, даже не пытался сбросить вес и набрал лишние килограммы. Поэтому, по мнению Фёдора, брата никто не засуживал, он сам виноват в своих поражениях. Старший брат также отметил, что Александр не является мастером спорта по дзюдо, чем тот очень часто «хвастается». Звание мастера спорта Александр получил после выхода из тюрьмы. Причём его звание – мастер спорта по самбо, а не дзюдо.
Фёдора удивили резкие высказывания брата по поводу американцев. Он отметил, что когда Александр единственный раз был в Америке, к нему отнеслись хорошо. Фёдор подчеркнул, что он действительно зарабатывает в Америке, но «налоги с гонораров оплачиваются в России».
Старший брат упрекнул младшего в том, что Александр называет себя христианином и при этом рассказывает пошлые анекдоты, гадости и приписывает их другим людям.
В конце письма Фёдор предупредил брата, чтобы тот не смел оскорблять его близких. И подчеркнул, что Александр не относится к близкому окружению.
Ты [Александр] говоришь в одном из интервью, что можешь мне помочь. Но не понимаю, как ты, недавно освободившийся и постоянно «нарушающий режим», можешь помочь. Разве что только одним – не позорить фамилию моих родителей и мою! Фёдор Емельяненко