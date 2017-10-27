Белгородцы хотят оставить пробу Манту в качестве диагностики туберкулёза

Реакция Манту – это основной способ профилактического обследования на туберкулёз. Чаще всего этот метод врачи применяют при обследовании детей до 16 лет, иногда – до 18. Медики уверяют, что процедура абсолютно безопасна для детей.
Однако далеко не все родители согласны с мнением врачей. Противопрививочные настроения растут с каждым днём. Вот и детский омбудсмен Анна Кузнецова отреагировала на беспокойство родителей и предложила заменить всем знакомую пробу на альтернативные методы диагностики. В качестве одного из вариантов замены Кузнецова предложила Т-Спот с отсутствием противопоказаний и побочных реакций. И всё бы хорошо, однако есть маленькое но – цена услуги. В Москве, например, проведение такой процедуры обойдётся в 5000 рублей. Манту же включена в полис ОМС и для родителей совершенно бесплатна.
В связи с поднятой детским омбудсменом проблемой ИА «Бел.Ру» решило поинтересоваться у читателей, как они относятся к пробе Манту и готовы ли перейти на другой метод обнаружения туберкулёза. Опрос проводили на сайте и на официальной странице информагентства в соцсети ВКонтакте. В результате мы выявили следующую картину.
Большинство опрошенных и на сайте (40%), и в соцсети (47,4%) не видят ничего плохого в пробе Манту. Процедура зарекомендовала себя с положительной стороны и, что немаловажно, вовсе не ударит по родительскому кошельку.
Далее мнения читателей разделились. 30% респондентов, проголосовавших на сайте, не смогли выразить своё отношение к Манту. Видимо, оно у них слишком противоречивое.
18,4% читателей ВК выразили куда более однозначный ответ – они против прививок вообще, в том числе и пробы Манту.
Далее респонденты вновь оказались единодушны: 20% читателей сайта и 15,8% читателей ВК положительно относятся к процедуре. Они считают, что сегодня проба Манту – лучший способ определить туберкулёз.
После мнения проголосовавших вновь разошлись. 10% опрошенных на сайте отрицательно относятся к Манту, но считают, что вариант омбудсмена слишком уж дорогостоящий. Примечательно, что среди читателей этой группы не оказалось людей, полностью не доверяющих прививкам.
13,2% читателей странички «Бел.Ру» в соцсети затруднились ответить. 5,3% относятся к прививкам отрицательно, но считают, что 5000 рублей за пробу – это перебор.
В итоге мы выяснили, что белгородцев вполне устраивает проба Манту и менять её на другую, тем более платную, процедуру они не готовы.
ИА «Бел.Ру» благодарит читателей за участие в опросе и приглашает принять участие в новом, посвящённом зимним капризам погоды и многострадальным коммунальщикам. Как вы думаете, если Белгород завалит снегом, справятся ли они с ним? Свои ответы оставляйте на сайте в разделе «Голосование».