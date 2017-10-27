Белгородцы хотят оставить пробу Манту в качестве диагностики туберкулёза

Однако далеко не все родители согласны с мнением врачей. Противопрививочные настроения растут с каждым днём. Вот и детский омбудсмен Анна Кузнецова отреагировала на беспокойство родителей и предложила заменить всем знакомую пробу на альтернативные методы диагностики. В качестве одного из вариантов замены Кузнецова предложила Т-Спот с отсутствием противопоказаний и побочных реакций. И всё бы хорошо, однако есть маленькое но – цена услуги. В Москве, например, проведение такой процедуры обойдётся в 5000 рублей. Манту же включена в полис ОМС и для родителей совершенно бесплатна.