Александр Емельяненко поборется в декабре с американцем Вирджилом Цвиккером

Оба бойца начали спортивную карьеру в 2003 году. В первые годы американец участвовал в не самых престижных турнирах и выдал максимальный результат 8:0. В 2009 году выиграл бой с Овинсом Сен Прю, на следующий год первый раз проиграл — в бое с Коди Гудэйлом. Недавно у Цвиккера истёк договор с американскими промоутерами, последние два боя он выходил на ринг в России: проиграл Зелимхану Умиеву и победил Николая Рачека.