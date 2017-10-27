Александр Емельяненко поборется в декабре с американцем Вирджилом Цвиккером

Оба бойца начали спортивную карьеру в 2003 году. В первые годы американец участвовал в не самых престижных турнирах и выдал максимальный результат 8:0. В 2009 году выиграл бой с Овинсом Сен Прю, на следующий год первый раз проиграл — в бое с Коди Гудэйлом. Недавно у Цвиккера истёк договор с американскими промоутерами, последние два боя он выходил на ринг в России: проиграл Зелимхану Умиеву и победил Николая Рачека.
За 14 лет Цвиккер участвовал в 23 поединках, победил в 16 из них, в 12 — нокаутами. Американский спортсмен проиграл шесть боёв, три — в результате удушающих и болевых приемов, один раз — из-за нокаута. Ещё 1 бой закончился ничьей.
На счету Емельяненко-младшего 31 выход на ринг: 24 закончились победой и 7 — поражениями. Последний раз россиянин бился с американцем в 2013 году и победил тогда на 78-й секунде Боба Саппа.
Сейчас Александр Емельяненко занимает 54-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Вирджил Цвиккер — лишь 90-е, пишет «Советский спорт».