Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Александр Емельяненко поборется в декабре с американцем Вирджилом Цвиккером

27 октября 2017, 15:57
35-летний боец на 5 кг легче и на 6 см ниже россиянина. Бой пройдёт 16 декабря на турнире WFCA в столице Чечни.

Оба бойца начали спортивную карьеру в 2003 году. В первые годы американец участвовал в не самых престижных турнирах и выдал максимальный результат 8:0. В 2009 году выиграл бой с Овинсом Сен Прю, на следующий год первый раз проиграл — в бое с Коди Гудэйлом. Недавно у Цвиккера истёк договор с американскими промоутерами, последние два боя он выходил на ринг в России: проиграл Зелимхану Умиеву и победил Николая Рачека.

За 14 лет Цвиккер участвовал в 23 поединках, победил в 16 из них, в 12 — нокаутами. Американский спортсмен проиграл шесть боёв, три — в результате удушающих и болевых приемов, один раз — из-за нокаута. Ещё 1 бой закончился ничьей.

На счету Емельяненко-младшего 31 выход на ринг: 24 закончились победой и 7 — поражениями. Последний раз россиянин бился с американцем в 2013 году и победил тогда на 78-й секунде Боба Саппа.

Сейчас Александр Емельяненко занимает 54-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Вирджил Цвиккер — лишь 90-е, пишет «Советский спорт».

#Новости#Федор емельяненко#Спорт
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18