Вдвое увеличили штрафы за «лесные» нарушения в Белгородской области

Проект закона народным избранникам представил начальник областного управления лесами Владимир Щендрыгин.
Он отметил, что размер санкций оставался неизменным в течение последних пяти лет. Повышение размера штрафов, по мысли авторов законопроекта, будет способствовать снижению рисков лесных пожаров, потому что их основная причина – неосторожное обращение с огнём.
Депутаты единогласно поддержали принятие законопроекта в первом чтении и закона в целом.
Ранее штрафы составляли от 500 до 1000 рублей. Теперь их размер изменится – на нарушителей будут налагать санкции в размере от 1000 до 2000 рублей.