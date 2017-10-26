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Вдвое увеличили штрафы за «лесные» нарушения в Белгородской области

26 октября 2017, 17:40
Сегодня, 26 октября, закон, повышающий штрафы, приняли депутаты регионального заксобрания.

Проект закона народным избранникам представил начальник областного управления лесами Владимир Щендрыгин.

Он отметил, что размер санкций оставался неизменным в течение последних пяти лет. Повышение размера штрафов, по мысли авторов законопроекта, будет способствовать снижению рисков лесных пожаров, потому что их основная причина – неосторожное обращение с огнём.

Депутаты единогласно поддержали принятие законопроекта в первом чтении и закона в целом.

Ранее штрафы составляли от 500 до 1000 рублей. Теперь их размер изменится – на нарушителей будут налагать санкции в размере от 1000 до 2000 рублей.

#Новости#Владимир щендрыгин#Управление лесами#Областная дума#Депутаты#Штрафы#Голосование по Конституции#Общество
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