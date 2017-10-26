Силовики задержали в Майском серийного вора отечественных авто

Подозреваемый – 34-летний житель Майского Белгородского района. В домовладении мужчины сотрудники УМВД и ОМОНа нашли запчасти, номерные знаки, документы на авто, автомагнитолы и несколько похищенных автомобилей.
Задержали и четырёх мужчин, которые помогали подозреваемому продавать машины. Все транспортные средства у них изъяли.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый арестован.
В настоящее время устанавливают сумму материального ущерба, причинённого потерпевшим, сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
Фото и видео УМВД России по Белгородской области