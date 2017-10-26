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МТС обновила голосовую сеть в Белгороде и крупных городах области

26 октября 2017, 17:11
МТС обновила оборудование базовых станций стандарта 2G в городах Белгород, Старый Оскол, Новый Оскол, Грайворон, Строитель и ещё ряде небольших населённых пунктов области.

Проведённые работы позволили улучшить качество голосовой связи в помещениях и в местах плотной застройки. Кроме того, абонентам стал доступен «голос высокой четкости» (HD-Voice - технология, которая позволяет транслировать речь с минимальными искажениями).

Как сообщает пресс-служба компании, масштабная модернизация прошла в Белгороде, в районе улиц Северо-Донецкая, Сумская, Победы, Губкина, Попова, Чехова, Щорса, проспектах Ватутина и Богдана Хмельницкого.

Кроме того, МТС продолжает стратегию по обеспечению телеком-услугами жителей малых населённых пунктов. Так, оператор заменил оборудования в поселках Яковлево, Маслова Пристань, селах Истобное, Репяховка, Погромец, Каплино, Малобыково, Свистовка и Бессоновка и крупных городах области: Старый Оскол, Новый Оскол, Грайворон и Строитель.

Обновление оборудования будет продолжаться до середины 2018 года и затронет все районы области, а также территории вдоль автотрасс.

Вопрос качества связи для нас ключевой, тем более, что именно голосовые услуги были и остаются очень востребованными. Масштабная замена оборудования на более современное – ещё один шаг на пути повышения удобства и доступности сервисов МТС. Благодаря модернизации нагрузка на сеть распределяется оптимально, зона покрытия увеличивается в среднем на 20 процентов и повышается скорость передачи данных в 2G, что крайне важно для работы различных терминалов, датчиков, банкоматов и другого М2М-оборудования, работающего преимущественно на сетях второго поколения. Все эти изменения дают возможность пользоваться более широким арсеналом услуг и в полной мере общаться с друзьями и родными. Гузель Галеева директор белгородского филиала МТС

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#Новости#Голосование по Конституции#Общество
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