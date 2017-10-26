МТС обновила голосовую сеть в Белгороде и крупных городах области

Вопрос качества связи для нас ключевой, тем более, что именно голосовые услуги были и остаются очень востребованными. Масштабная замена оборудования на более современное – ещё один шаг на пути повышения удобства и доступности сервисов МТС. Благодаря модернизации нагрузка на сеть распределяется оптимально, зона покрытия увеличивается в среднем на 20 процентов и повышается скорость передачи данных в 2G, что крайне важно для работы различных терминалов, датчиков, банкоматов и другого М2М-оборудования, работающего преимущественно на сетях второго поколения. Все эти изменения дают возможность пользоваться более широким арсеналом услуг и в полной мере общаться с друзьями и родными. Гузель Галеева директор белгородского филиала МТС