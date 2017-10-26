Из-за снегопада в Белгороде пропала видимость

На дорогах установилась практически нулевая видимость, что вкупе с сырым асфальтом приводит к массовым авариям. Спасатели и сотрудники ГИБДД просят водителей не нарушать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. А пешеходам рекомендуют убедиться, что водитель их видит и пропускает, прежде чем начать переходить дорогу.
Сотрудники ГИБДД региона всегда готовы оказать помощь в сложной ситуации. Телефон дежурной части ГИБДД: (4722) 352-832 или 26-42-30. Телефон Единой службы спасения – «112».
Напомним, такая же погода сохранится в Белгороде и 27 октября. Ожидаются гололёд, туман и мокрый снег.