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Из-за снегопада в Белгороде пропала видимость

26 октября 2017, 16:16
Зима как всегда пришла неожиданно, и 26 октября Белгород накрыло обильным снегопадом с туманом и сыростью, из-за которых город погрузился во мглу.

На дорогах установилась практически нулевая видимость, что вкупе с сырым асфальтом приводит к массовым авариям. Спасатели и сотрудники ГИБДД просят водителей не нарушать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. А пешеходам рекомендуют убедиться, что водитель их видит и пропускает, прежде чем начать переходить дорогу.

Сотрудники ГИБДД региона всегда готовы оказать помощь в сложной ситуации. Телефон дежурной части ГИБДД: (4722) 352-832 или 26-42-30. Телефон Единой службы спасения – «112».

Напомним, такая же погода сохранится в Белгороде и 27 октября. Ожидаются гололёд, туман и мокрый снег.

#Новости#Фотофакт#Город
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