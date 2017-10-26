Банки проверят заёмщиков по профилям в соцсетях

В этом случае на решение о выдаче займа будут влиять все предыдущие финансовые операции граждан, в том числе по банковским и платёжным картам. Кроме того, банкам и бюро кредитных историй могут разрешить использовать открытые данные в интернете, в том числе в социальных сетях, сейчас такая возможность ограничена, пишет «Российская газета».