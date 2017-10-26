Банки проверят заёмщиков по профилям в соцсетях

В этом случае на решение о выдаче займа будут влиять все предыдущие финансовые операции граждан, в том числе по банковским и платёжным картам. Кроме того, банкам и бюро кредитных историй могут разрешить использовать открытые данные в интернете, в том числе в социальных сетях, сейчас такая возможность ограничена, пишет «Российская газета».
При этом кредиторы будут учитывать не только отрицательные факты, но и положительные. Добросовестному заёмщику могут предложить особые условия.
Имея комплекс данных, кредитные организации соотнесут платежи и доходы человека и смогут оценить, сможет ли он выплатить новый кредит. Также ЦБ собирается ограничить закредитованным заёмщикам получение новых займов.
Банки смогут получить информацию о потенциальном клиенте двумя способами: из всех БКИ (в России их 17) через общий каталог или только в одном или нескольких БКИ. В ЦБ ещё не определились, какой из вариантов предпочтительнее.