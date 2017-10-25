Следственный отдел возбудил уголовное дело в связи с гибелью сотрудницы «Славянки»

Следствие считает, что 20 октября 36-летняя сотрудница кондитерской фабрики «Славянка» была на варочной площадке и управляла микс-машиной, замешивающей нагретую массу. Примерно в 10:00 она упала в воронку машины с горячей карамелью.

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