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Следственный отдел возбудил уголовное дело в связи с гибелью сотрудницы «Славянки»

25 октября 2017, 15:42
Следствие считает, что 20 октября 36-летняя сотрудница кондитерской фабрики «Славянка» была на варочной площадке и управляла микс-машиной, замешивающей нагретую массу. Примерно в 10:00 она упала в воронку машины с горячей карамелью.

Следственный отдел по Старому Осколу областного СУ СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Устанавливаются обстоятельства трагедии. Следователи изъяли документы, касающиеся микс-машины и правил охраны труда, назначили несколько экспертиз. Правоохранители установят, соблюдали ли на предприятии технику безопасности, и дадут правовую оценку действиям руководства фабрики, сообщает СУ СКР по БО.

#Новости#Следственный#Голосование по Конституции#Общество
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