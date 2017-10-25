Следственный отдел возбудил уголовное дело в связи с гибелью сотрудницы «Славянки»

Следственный отдел по Старому Осколу областного СУ СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека».
Устанавливаются обстоятельства трагедии. Следователи изъяли документы, касающиеся микс-машины и правил охраны труда, назначили несколько экспертиз. Правоохранители установят, соблюдали ли на предприятии технику безопасности, и дадут правовую оценку действиям руководства фабрики, сообщает СУ СКР по БО.