Продажу «Боярышника» снова запретили в России

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой вступило в силу 20 октября. Оно касается спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов с содержанием этилового спирта более 28 %.
При этом документ не запрещает продавать стеклоомывающие жидкости, нежидкую спиртосодержащую продукцию, а также товары, упаковка которых исключает их пероральное применение.
О незаконной продаже непищевой спиртосодержащей продукции или фактах отравления ею можно сообщить по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Белгородской области 8-800-222-04-31.
Также можно лично обратиться в общественную приёмную Управления Роспотребнадзора по Белгородской области по адресу: г. Белгород, ул. Железнякова, д. 2 или по электронной почте [email protected].