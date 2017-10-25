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Продажу «Боярышника» снова запретили в России

25 октября 2017, 10:36
Розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции запретили ещё на 180 дней.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой вступило в силу 20 октября. Оно касается спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов с содержанием этилового спирта более 28 %.

При этом документ не запрещает продавать стеклоомывающие жидкости, нежидкую спиртосодержащую продукцию, а также товары, упаковка которых исключает их пероральное применение.

О незаконной продаже непищевой спиртосодержащей продукции или фактах отравления ею можно сообщить по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по Белгородской области 8-800-222-04-31.

Также можно лично обратиться в общественную приёмную Управления Роспотребнадзора по Белгородской области по адресу: г. Белгород, ул. Железнякова, д. 2 или по электронной почте [email protected].

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