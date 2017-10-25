Капитальный ремонт в школе Бессоновки Белгородского района завершится в 2018 году

На сегодняшний день в учебном здании уже отремонтировали крышу, заменили окна, завершили ремонт спортивных раздевалок и душевых. Рабочие начали ремонт учебных кабинетов и спортивного зала, утепляют фасад.
В 2018 году заменят канализацию, восстановят благоустройство вокруг здания, заменят сети водоснабжения и системы вентиляции, проведут отделочные работы в учебных классах, отремонтируют актовый зал и др.
Ремонт школы проводится в рамках программы развития социальной инфраструктуры в 2017 году, которая подразумевает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт школ, детских садов, спортивных комплексов, учреждений здравоохранения. Работы проводятся более чем на 300 объектах.
Стоимость капитального ремонта школы – порядка 50 млн рублей, сообщает департамент строительства и транспорта Белгородской области.
Фото департамента строительства и транспорта Белгородской области