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Капитальный ремонт в школе Бессоновки Белгородского района завершится в 2018 году

25 октября 2017, 09:44
Обновлённая школа откроет свои двери для 380 учащихся.

На сегодняшний день в учебном здании уже отремонтировали крышу, заменили окна, завершили ремонт спортивных раздевалок и душевых. Рабочие начали ремонт учебных кабинетов и спортивного зала, утепляют фасад.

В 2018 году заменят канализацию, восстановят благоустройство вокруг здания, заменят сети водоснабжения и системы вентиляции, проведут отделочные работы в учебных классах, отремонтируют актовый зал и др.

Ремонт школы проводится в рамках программы развития социальной инфраструктуры в 2017 году, которая подразумевает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт школ, детских садов, спортивных комплексов, учреждений здравоохранения. Работы проводятся более чем на 300 объектах.

Стоимость капитального ремонта школы – порядка 50 млн рублей, сообщает департамент строительства и транспорта Белгородской области.

Фото департамента строительства и транспорта Белгородской области

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