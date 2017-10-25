Капитальный ремонт в школе Бессоновки Белгородского района завершится в 2018 году

Ремонт школы проводится в рамках программы развития социальной инфраструктуры в 2017 году, которая подразумевает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт школ, детских садов, спортивных комплексов, учреждений здравоохранения. Работы проводятся более чем на 300 объектах.