Bel.ru
ГлавноеВсе новости

И падал прошлогодний снег: 45 тысяч рублей выплатит белгородская УК за сход снега с крыши

25 октября 2017, 18:19
Прошлой зимой житель посёлка Северный оставил свою машину возле многоквартирного дома, с крыши которого на неё позже упал снег.

Автовладелец заявил иск о возмещении ущерба к управляющей компании «Оникс-сервис», обслуживающей территорию дома. Суд решил, что УК должна возместить ущерб истцу в размере 45 тыс. рублей, так как, согласно законодательству, она должна нести ответственность за надлежащее содержание общего имущества, которое должно поддерживаться на таком уровне, чтобы не причинять вред здоровью граждан и ущерб их имуществу.

УК пыталась оспорить судебное решение, но ей это не удалось, сообщает пресс-служба Белгородского райсуда.

#Новости#Зима#Управляющая компания#Снег#Поселок северный#Водитель#Автомобиль#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18