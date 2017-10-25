И падал прошлогодний снег: 45 тысяч рублей выплатит белгородская УК за сход снега с крыши

Автовладелец заявил иск о возмещении ущерба к управляющей компании «Оникс-сервис», обслуживающей территорию дома. Суд решил, что УК должна возместить ущерб истцу в размере 45 тыс. рублей, так как, согласно законодательству, она должна нести ответственность за надлежащее содержание общего имущества, которое должно поддерживаться на таком уровне, чтобы не причинять вред здоровью граждан и ущерб их имуществу.