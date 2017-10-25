Грузовик опрокинулся на пешехода в Белгороде

По предварительной информации, в 16:20-16:25 в дежурную часть поступил звонок о дорожном происшествии. Водитель 1988 года рождения за рулём грузового автомобиля Foton двигался по Щорса со стороны Королёва по направлению к улице 5 Августа. На перекрёстке Щорса-Костюкова столкнулся с попутно двигающимся автомобилем Renault Logan. Затем грузовик перевернулся на пешеходном переходе. При этом автомобиль упал на пешехода 1993 года рождения, который в это время по «зебре» переходил дорогу. Его госпитализировали.