Бесплатные билеты на игры «Зенита» взволновали общественность

Специалисты подчёркивают, что версия читателя о существовании такой схемы интересна, но не связана с реальной жизнью. В футбольных клубах действительно существует практика раздачи билетов, ведь это куда проще, чем провести реальную работу с болельщиками. Но «Зенит» – популярный клуб. К тому же, эффект «нового стадиона» ещё в самом разгаре. Поэтому удовлетворить требования fair play УЕФА через бесплатные билеты – это утопия, по мнению Марии Гришко, экс-директора по маркетингу футбольных клубов «Шахтёр» (Донецк) и «Рубин» (Казань).