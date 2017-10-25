Бесплатные билеты на игры «Зенита» взволновали общественность

Читатель в своём письме делится подозрениями о существовании схемы по обману УЕФА. Бесплатные билеты, по его мнению, оптом продают муниципалитетам города. Те, в свою очередь, добровольно-принудительно дают разнарядку бюджетным предприятиям на своей территории на обязательное посещение матчей «Зенита». При этом, по предположению автора, предприятия тратят на билеты не свои деньги – один из спонсоров команды через аффилированные структуры компенсирует городу эти потраченные суммы. В итоге касса клуба формально пополняется, создаётся видимость посещения матча, и можно свободно пополнять запас команды новыми футболистами.
Журналисты издания «Советский спорт» обратились за комментариями к экспертам. Вот какие ответы были получены.
Специалисты подчёркивают, что версия читателя о существовании такой схемы интересна, но не связана с реальной жизнью. В футбольных клубах действительно существует практика раздачи билетов, ведь это куда проще, чем провести реальную работу с болельщиками. Но «Зенит» – популярный клуб. К тому же, эффект «нового стадиона» ещё в самом разгаре. Поэтому удовлетворить требования fair play УЕФА через бесплатные билеты – это утопия, по мнению Марии Гришко, экс-директора по маркетингу футбольных клубов «Шахтёр» (Донецк) и «Рубин» (Казань).
Андрей Червиченко, бывший президент московского «Спартака», считает, что прямых доказательств для обвинений нет. Но эту историю могут с удовольствием подхватить члены УЕФА, чтобы можно было «сплавлять неудобных».
«Советский спорт» отправил также официальный запрос в футбольный клуб «Зенит». Пресс-служба ответила, что показатель реальных продаж на конкретный матч зависит от уровня интереса к игре и колеблется от 80% до 90% от продаваемого объёма. Из них через кассы продаются порядка 10%, через интернет – 70-80%, через терминалы реализуется 10% билетов.
На вопрос о муниципальных заявках пресс-служба ответила, что на момент написания был только один подобный случай: 54-й муниципальный округ Санкт-Петербурга прислал запрос на покупку билетов по безналичному расчёту – по 100 билетов на две игры: против «Арсенала» и «Русенборга». Общая сумма – 60 тыс. рублей.
Таким образом, эта сумма точно не сможет закрыть вопросы по fair play. Но «Советский спорт» отмечает, что читатель затронул важную проблему. Теперь издание собирается вплотную и обстоятельно заняться темой формирования выручки у клубов.