Александр Емельяненко: о тюрьме, конфликте с НТВ и отношениях с братом

– Был один эпизод, связанный с НТВ, когда вас выставили русским националистом. Что на самом деле было?
– Помните мои фотографии с некоторыми товарищами, что опубликовали потом в передаче «Русские сенсации»? С ними меня познакомил Вадим Финкельштейн. Я ехал отдыхать с семьёй за город, а тут он мне звонит, говорит: «Саня, приезжай, тут серьёзные люди из Москвы приехали, надо с ними встретиться, это очень нужно для нашего общего дела, у них деньги есть». Я согласился. За столиком сидела группа молодых людей, опрятно одетые, в костюмчиках. Выглядели довольно-таки респектабельно. Попросили сфотографироваться с ними, передать привет ребятам, якобы их бойцовскому клубу. Ну я ни сном ни духом. Передал привет. Мало ли, думаю, спортивные парни, занимаются спортом, на лице у них не написано, что это националисты. Представились они поимённо, поэтому я знать не знал, кто они.
В итоге потом взяли, смонтировали ролик и выкинули в интернет. А НТВшники потом раздули из этого чёрный пиар. Федю обманным путем подсняли, приехала съёмочная бригада, якобы снимать о нашей семье. В итоге смонтировали кадры так, как им нужно было.
Потом я приехал в Москву и отправился к главному муфтию России, в московскую мечеть. Ему я тоже объяснил, что это подстава. Если бы я был националистом, то не приехал бы в мечеть.
– Почему ваш реванш с Мирко Филипповичем не состоялся?
– Я тогда перед боем был травмирован.
– Когда организаторы назначали дату боя, они знали, что вы травмированы?
– Нет, я получил травму за неделю, и организаторами турнира такие варианты всегда учитываются. А они решили так не делать.
– Насколько тюрьма помогла Вам переоценить некоторые вещи?
– В тюрьме очень много бестолковых. Изображают из себя людей, повидавших жизнь.
Был случай интересный. Приходит к нам в тюрьму большое количество книг Даниэла (Дэйла) Карнеги «Как завоевать друзей». После того, как зеки прочитали эти книги, куда ни зайдёшь, а у них рот до ушей. Я спрашиваю: «Что ты лыбишься, сидишь, друзей завоёвываешь?» А он мне в ответ ещё больше лыбится нечищеными зубами.
Собственно, большинство людей, которые туда попадают, не понимают, для чего они там находятся. Господь им послал испытания, подумать, проанализировать некоторые вещи. Поначалу, вроде, все за переосмысление жизни, а потом выходят и опять возвращаются к тому же, чем занимались до тюрьмы.
– Сейчас в тюрьме существует уголовная иерархия? Или это пережитки прошлого?
– Да, осталось это всё. Есть уважаемые люди, есть такие вот бестолковые, о которых я говорю. В тюрьме разный контингент граждан: от полных идиотов до людей с учёной степенью. А вообще на «зоне» полный порядок, беспредела там нет. Никто тебе ничего не скажет по внешнему виду и придираться к чему-то не станет.
– Когда Вы вышли из тюрьмы, как получилось, что Вы стали бойцом клуба «Ахмат»?
– У меня есть друг Адам. Я как-то подъехал к нему по другим своим делам, и он помог мне выйти на «Ахмат». До этого я о них ничего не слышал. Я встретился с президентом этого клуба, и он мне предложил выступать за них. Меня всё устроило, условия были абсолютно приемлемыми.
– У Вашего брата Фёдора был серьёзный конфликт с этим клубом, Вы об этом знали?
– О Фединых делах лучше спрашивайте у Феди. Опять же раздули тему из ничего. На самом деле ничего серьёзного там не было. Ну поругались немного, и что? У нас в семьях муж с женой так ругаются, что можно просто офигеть.
Меня интересует другое: почему ни у кого не возникает вопросов, из-за чего наши российские спортсмены едут выступать в Европу и Америку. В США, например, наши бойцы выступают по рабочей визе, соответственно, с боёв они платят налоги в американскую казну. А у американцев чувство русофобии на уровне ДНК. Но тем не менее никто не задаёт вопросов об этом.
Почему наши бойцы не выступают в России? Вот этим вопросом надо заниматься.
– Может, потому что уровень жизни и условия там лучше?
– У нас хорошие организации, с прекрасными условиями. Зачем ехать туда и платить налоги там, я не понимаю. Эти же налоги потом против нас используют.
Вы думаете, Федя, выступая в России, получал меньше, чем получает сейчас в Америке? Поверьте, в России, он дерётся не за медаль и грамоту. А по поводу Феди скажу так: у него своя жизнь, у меня – своя. Мы с ним не общаемся на протяжении десяти лет. Он сам не хочет со мной разговаривать, а я и не навязываюсь к нему.
– Правда, что Вы с недавнего времени стали читать Библию?
– Да, это так, у меня в телефоне закачана.
– С чем это связано?
– Во-первых, я христианин. Во-вторых, это самая умная книга. Читаю разные книги в Библии: Новый завет читаю постоянно, Деяния апостолов, Псалтирь, Притчи.
Если бы каждый человек жил по тем заповедям, которые даны в Библии, мы бы жили в Раю. И ничего сложного, чтобы жить по тому, что написано, в Библии нет. Но у нас христианство сводится к тому, чтобы пару раз сходить в храм, поставить свечку и уйти. Вот и всё наше христианство, а по заповедям жить никто не хочет.
– Есть ли возрастной предел для бойца смешанных единоборств?
– Предела нет. Для меня примером является Джордж Форман, человек, который вышел в 50 лет на ринг и стал чемпионом мира в тяжёлом весе по боксу. У нас полно возрастных спортсменов в боевых видах спорта, главное – полностью посвящать себя этому.