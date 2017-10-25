Александр Емельяненко: о тюрьме, конфликте с НТВ и отношениях с братом

– Помните мои фотографии с некоторыми товарищами, что опубликовали потом в передаче «Русские сенсации»? С ними меня познакомил Вадим Финкельштейн. Я ехал отдыхать с семьёй за город, а тут он мне звонит, говорит: «Саня, приезжай, тут серьёзные люди из Москвы приехали, надо с ними встретиться, это очень нужно для нашего общего дела, у них деньги есть». Я согласился. За столиком сидела группа молодых людей, опрятно одетые, в костюмчиках. Выглядели довольно-таки респектабельно. Попросили сфотографироваться с ними, передать привет ребятам, якобы их бойцовскому клубу. Ну я ни сном ни духом. Передал привет. Мало ли, думаю, спортивные парни, занимаются спортом, на лице у них не написано, что это националисты. Представились они поимённо, поэтому я знать не знал, кто они.