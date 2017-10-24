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Все по 350: в Белгороде в НИУ «БелГУ» прошёл общеуниверситетский День донора

24 октября 2017, 14:58
Совершеннолетние студенты и сотрудники университета сдали кровь для нуждающихся.

Акция проводится по инициативе студентов – волонтёров донорского проекта «DonorSearch Белгород» совместно с областной станцией переливания крови уже в 11 раз.

Передвижной пункт сбора крови расположился у нового корпуса НИУ «БелГУ». Перед процедурой будущие доноры должны были сдать кровь на анализ в медпункте университета и получить направление врачей.

Многие пришли сдать кровь впервые. Адибек Саргсян учится на первом курсе факультета физической культуры, по совместительству занимается единоборствами в группе Фёдора Емельяненко в Старом Осколе – уже стал кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе, мечтает взять первенство мира по боевому самбо и перейти в UFC.

Даже маленькая доза крови может спасти кому-то жизнь. Я честно, от души хочу помочь людям, как человек христианский. Адибек Саргсян

Дарья Грызлова учится в магистратуре юридического института, тоже впервые пришла стать донором вместе с подругой. Укола не испугалась, с улыбкой отдала свои 350 мл.

Все мои друзья каждый год ходят сдавать кровь, а у меня всё не получалось. Теперь возможность появилась, и я пришла. Всё прошло хорошо, я думала, что у меня будет другая реакция. Но я хорошо позавтракала, подготовилась, в общем, не паниковала. Нужно помогать нуждающимся. Нам не сложно, а кому-то это может спасти жизнь. Дарья Грызлова

Это был уже 11-й День донора, проводимый в университете. Ежегодно в дни проведения акции около 200 студентов и сотрудников НИУ «БелГУ» приходят сдавать кровь. Многие становятся донорами на постоянной основе.

#Новости#БелГУ#Станция переливания крови#Благотворительная акция#День донора#Волонтёры#Общество
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