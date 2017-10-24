Все по 350: в Белгороде в НИУ «БелГУ» прошёл общеуниверситетский День донора

Все мои друзья каждый год ходят сдавать кровь, а у меня всё не получалось. Теперь возможность появилась, и я пришла. Всё прошло хорошо, я думала, что у меня будет другая реакция. Но я хорошо позавтракала, подготовилась, в общем, не паниковала. Нужно помогать нуждающимся. Нам не сложно, а кому-то это может спасти жизнь. Дарья Грызлова