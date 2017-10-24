Товарооборот между Россией и Хорватией обсудили на экономическом форуме

Колинда Грабар-Китарович, президент Хорватии, подчеркнула, что Россия – важный экономический партнёр, сотрудничество с которым необходимо расширять.
Хорватия поставляет в нашу страну лекарства, косметику и машинную технику. 90% экспорта России в республику составляют энергоносители. Сергей Катырин, глава Торгово-промышленной палаты (ТПП), считает, что диверсификация экспорта – одна из главных задач для бизнес-сообществ обоих государств.
В составе хорватской делегации в Москву прибыли представители сотни компаний, представляющих почти все отрасли экономики страны – в среднем больше 150 человек.
Лука Бурилович, президент Хозяйственной палаты Хорватии, отметил, что страну волнует снижение товарооборота между странами: до санкций он был в четыре раза больше. Хорваты хотят вернуться к прежнему показателю.
ТПП и Хозяйственная палата Хорватии подписали на форуме соглашение о партнёрстве. Также иностранные гости рассказали о деловом климате Хорватии и возможностях сотрудничества в разных сферах бизнеса, сообщает программа «Бизнес-вектор» сайта Торгово-промышленной палаты.