Россияне снова полетят на Луну

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что сейчас ещё рано заниматься подготовкой полётов к спутнику Земли. США потратили 150 млрд долларов на шесть лунных экспедиций, а Россия выделяет 2 млрд долларов на всю космическую программу. С таким финансированием исследования будут идти очень медленно, к моменту полёта технологии и экономика могут значительно измениться.