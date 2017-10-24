Россияне снова полетят на Луну

Задача центра — реализовать будущие лунные экспедиции и совместную российско-американскую программу по строительству лунной орбитальной станции Deep Space Gateway.
Финансировать разработки центра будет РКК «Энергия». Она же разрабатывает космический корабль «Федерация» для полётов на Луну, пишут «Известия».
Согласно федеральной космической программе, до 2025 года Россия должна отправить к Луне три автоматические станции. Пилотируемые полёты в рамках ФКП в это время не предусмотрены, но могут состояться позже.
Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что сейчас ещё рано заниматься подготовкой полётов к спутнику Земли. США потратили 150 млрд долларов на шесть лунных экспедиций, а Россия выделяет 2 млрд долларов на всю космическую программу. С таким финансированием исследования будут идти очень медленно, к моменту полёта технологии и экономика могут значительно измениться.