Роскачество исследует белгородскую колбасу

Аналогичные проверки пройдут в 12 субъектах федерации. Итоги опубликуют на портале Роскачества в ноябре.
Мясные изделия протестируют по 83 параметрам. Узнают, есть ли в них искусственные красители, соя и крахмал, оценят вкус и консистенцию, изучат гистологию (наличие чужеродной ДНК). Эксперты проверят колбасу на каррагинан и полифосфаты (они удерживают влагу и делают готовое изделие тяжелее), гормоны роста, антибиотики и сульфаниламиды.
Согласно ГОСТу, «Докторская» может состоять из свинины и говядины, яиц или меланжа, сухого молока, соли, сахара, пряностей, антиокислителей аскорбата натрия (Е301) или аскорбиновой кислоты (Е300) и фиксатора цвета нитрита натрия (Е250). Последних добавок не стоит бояться, они нужны, чтобы мясная продукция имела приятный вид и не портилась.
Производители вправе выпускать колбасу по своим стандартам, техусловиям. Так появляется «особая», «столичная» и «любимая» «Докторская». В составе таких диетических деликатесов могут быть самые разные ингредиенты, единственное требование — перечислить все их на упаковке.
Эксперты советуют выбирать колбасу известных производителей, сделанную по госстандарту, не дешевле 200 рублей за 1 кг. Лучше всего, если она будет в натуральной оболочке и неразрезанная.