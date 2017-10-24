Роскачество исследует белгородскую колбасу

Мясные изделия протестируют по 83 параметрам. Узнают, есть ли в них искусственные красители, соя и крахмал, оценят вкус и консистенцию, изучат гистологию (наличие чужеродной ДНК). Эксперты проверят колбасу на каррагинан и полифосфаты (они удерживают влагу и делают готовое изделие тяжелее), гормоны роста, антибиотики и сульфаниламиды.