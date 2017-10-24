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Правила регистрации брака изменятся в России

24 октября 2017, 10:54
Теперь максимальное время регистрации должно составлять не более 70 минут.

Минюст подготовил проект, в котором прописан хронометраж регистрации брака. Теперь максимальное время для данной процедуры – 70 минут, в том числе 5 минут на проставление штампа в паспорте.

Ещё одним ключевым нововведением станет создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Все ключевые биографические данные будут собраны в единой базе: дата рождения, свадьбы, рождения детей. Раньше базы данных собирались отдельно в каждом регионе. Теперь же все электронные системы ЗАГСов замкнутся в единую сеть.

Уже сегодня можно подать заявление на регистрацию и расторжение брака через интернет. Такая возможность значительно упрощает процедуру подачи документов – дату бракосочетания можно выбрать онлайн и тут же подать заявление.

Стоит иметь в виду, что если счастливая пара придёт на церемонию бракосочетания с просроченными паспортами, свадьбы не будет. При подаче документов по старинке людей предупредят и сделают специальную отметку в заявлении.

Если же заявление будет подано онлайн, паспорта проверят непосредственно перед церемонией. В случае неосмотрительности молодых людей в регистрации брака им откажут, сообщает «Российская газета».

#Новости#Молодожены#Паспорт#Брак#Интернет#Единый реестр#Реестр#Регистрация брака#Загс#Минюст#Общество
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