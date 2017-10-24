Пожилой велосипедист погиб под колёсами ВАЗа в Ракитянском районе

Около 18:00 на автодороге Пролетарский – микрорайон Ясные Зори в Ракитянском районе ВАЗ-21043 сбил 75-летнего велосипедиста, он скончался на месте. 75-летний водитель с места ДТП скрылся, но позже его нашли.
В 19:00 на улице Пионеров в Шебекино «Волга» сбила 84-летнюю женщину-пешехода. Она погибла до приезда медиков. В это же время на улице Ленина в Шебекино под колёса «семёрки» попали 33-летняя женщина и 10-летняя девочка. Их отвезли в больницу.
Около 20:00 в микрорайоне Лесной в Старом Осколе «Ауди-80» сбила 37-летнюю женщину, которая шла по парковке. Её доставили в первую горбольницу, а водитель с места происшествия скрылся, но вскоре его личность установили.
В 23:30 на автодороге Крапивенские дворы – Кривцово – Шляхово в Яковлевском районе пьяный 38-летний водитель за рулём ВАЗ-21102 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Его госпитализировали, сообщает областное управление ГИБДД.
Фото областного управления ГИБДД