Пожилой велосипедист погиб под колёсами ВАЗа в Ракитянском районе

В 19:00 на улице Пионеров в Шебекино «Волга» сбила 84-летнюю женщину-пешехода. Она погибла до приезда медиков. В это же время на улице Ленина в Шебекино под колёса «семёрки» попали 33-летняя женщина и 10-летняя девочка. Их отвезли в больницу.